۱۷ خرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۳۹

زارع به مهر خبر داد:

با پرسپولیس به توافقات اولیه رسیدم/ پیشنهاد تیم‌های ایرانی و اماراتی را رد کردم

هافبک پیشین تیم‌های فوتبال الامارات و الشارجه امارات از توافق اولیه خود با باشگاه پرسپولیس تهران خبر داد.

مازیار زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: پس از مذاکراتی که با مسئولان باشگاه پرسپولیس داشتم، با این تیم به توافق اولیه دست پیدا کردم و احتمالا فصل آینده با پیراهن این تیم در مسابقات لیگ به میدان بروم.

وی با بیان اینکه تا سه روز دیگر وضعیتش با پرسپولیس مشخص خواهد شد، افزود: با توجه به اینکه پیشنهادهایی از تیم‌های اماراتی و تیم‌های مطرح داخلی داشتم، به خاطر علاقه ام به پرسپولیس تصمیم گرفته ام فصل آینده در این تیم به میدان بروم.

هافبک پیشین تیم‌های فوتبال الامارات و الشارجه امارات در ادامه در مورد نامه فدراسیون فوتبال به امارات برای برخورد با این بازیکن تاکید کرد: فعلا سکوت می کنم تا ببینم در آینده چه وضعیتی پیش می آید و پس از آن در این مورد اظهار نظر خواهم کرد.

کد مطلب 1096649

