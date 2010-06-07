تیم های فوتبال دختران ایران در تایلند اردو می زنند

فریده شجاعی رئیس کمیته بانوان فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهرضمن اعلام این خبر افزود: فدراسیون فوتبال به منظور آماده سازی تیم های فوتبال جوانان و نوجوانان کشورمان و حضور هرچه بهتر این دو تیم در مسابقات قهرمانی آسیا و المپیک نوجوانان، در نظر دارد اردوی تدارکاتی این تیم ها را در تایلند برگزار کند.

شجاعی تصریح کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده تیم فوتبال دختران نوجوان کشورمان که خود را برای نخستین المپیک آسیایی سنگاپور آماده می کند از تاریخ 28 تیرماه لغایت 7 مرداد ماه و تیم فوتبال جوانان کشورمان که برای مسابقات قهرمانی آسیا آماده می شود از تاریخ 10 لغایت 20 مردادماه اردوی آماده سازی خود را در کشور تایلند برگزار خواهند کرد.

وی یادآور شد: در این اردوی 10روزه تیم های پایه کشورمان علاوه بر تمرینات آماده سازی، سه دیدارتدارکاتی مقابل تیم های نوجوانان و جوانان تایلند برگزارخواهند کرد.

فوتبال دختران المپیک نوجوانان از 23 مرداد تا 4 شهریور در سنگاپور برگزار می شود. تیم کشورمان در این رقابت‌ها که در دو گروه سه تیمی برگزار می شود با تیم‌های ترکیه نماینده قاره اروپا و گینه نو نماینده اقیانوسیه همگروه است.



