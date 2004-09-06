تكه اي از تاريخ جنگ در واگويه اي ادبي





منيژه آرمين : با شخصيت هاي رمان ، مشكل دارم



به گزارش خبرنگاركتاب " مهر" ، منيژه آرمين نويسنده ومنتقد كه اداره جلسه را نيز بر عهده داشت ، گفت: برگزاري اين جلسات براي اين كه نويسنده چيزي ياد بگيرد نيست ، چرا كه او كارخودش را ادامه مي دهد و براي نوشتن نگاه نمي كند به اين كه ما چه گفته ايم .



وي افزود: نقد كتاب ، كمك مي كند تا با نظرات يكديگر آشنا شويم و به ما مي آموزد چگونه دربرابرهم دوستانه بايستيم و معايب هم را بگوييم و ظرفيت نويسنده و مخاطب زياد شود.

منيژه آرمين با اشاره به رمان " گلاب خانم " گفت : من با شخصيت ها مشكل داشتم . شخصيت هاي رمان " گلاب خانم" جا نيافتاده است . وي تصريح كرد: اين اشكال ، در اغلب كتابهايي كه با موضوع دفاع مقدس خلق مي شوند ، وجود دارد.

به گزارش خبرنگاركتاب " مهر "، آرمين ، فضا سازي خوب را از نقاط قوت رمان " گلاب خانم " دانست و گفت : فضاهاي دلپذير و دلنشين ، خواننده را تا انتهاي داستان مي كشاند و باعث مي شود با اثر ارتباط برقرارعميق برقرار شود.

اين منتقد ادبيات داستاني ، مشكل مهم رمان را دوگانگي نثر دانست و افزود: در بخشي از كتاب نثر ساده و فاخري همچون نثر سريال هزار دستان را مي بينيم ، اما دربخش هاي ديگر، نثر ، معاوره اي شده است.

آرمين افزود : اصل اعتدال درهنر ، بايد رعايت شود . توجه بيش ازحد به جزييات ، نثر را دشوار وخسته كننده مي كند.

منيژه آرمين درپاسخ به انتقادهاي مطرح شده مبني بر اين كه " تاريخ جنگ " هشت ساله ايران در رمان گلاب خانم تحريف شده است ، صورت گرفت ، گفت: تجربيات جنگ به تنهايي براي كار داستان قابل استفاده نيست و صرفا نمي توان درباره تاكتيك هاي رزمي در كتاب سخن گفت.









راضيه تجار : چاپ ششم " گلاب خانم " بايد بدون نقص باشد



راضيه تجار- نويسنده ، درباره ارتباط نسل سوم با فرهنگ دفاع مقدس گفت: جوان هاي ما همانند دو نسل قبلي از دفاع مقدس آگاهي دارند و نبايد مدام بگوييم نسل جديد از جنگ نمي داند و از اين فضا دوراست.

تجار در ادامه سخنان خود افزود : درباره دفاع مقدس ، زياد نوشته شده است ، اما اميدواريم رمان دفاع مقدس به بيان هنري اش نزديك شود كه نسل امروز خواهان و خواننده آن است.

راضيه تجار نيزمهمترين مشكل كتاب " گلاب خانم " را شخصيت پردازي آن دانست و افزود: شخصيت پردازي ها دراين كتاب ، بايد قوي تر مي بود.

وي در ادامه گفت : يكي از مشكلات اين كتاب ، نثرآن است . نثر" گلاب خانم " سنگلاخي است و گاهي طعنه به نثرمحمود دولت آبادي مي زند.

تجار با اشاره به چاپ پنجم كتاب گفت: انتظار مي رود حال كه كتاب با اقبال روبروشده است ، اصلاحات و ويرايش جديدي روي آن صورت بگيرد و در چاپ ششم ، شاهد اين نقيصه ها نباشيم.









حميد هنرجو : نويسنده ، قضاوت را به مخاطب واگذار كند



حميدهنرجو ديگر سخنران اين نشست ادبي بود ، به گزارش خبرنگار كتاب " مهر" ، هنرجو رمان " گلاب خانم " را اثري اجتماعي با درونمايه جنگ دانست و افزود: شخصيت هاي داستان ، علي رغم تلاش نويسنده آدم هاي عميقي نيستند ، همه آنها در چارچوب دخالت نويسنده پيش مي روند و به نظرمي آيد كه نويسنده ، پشت سر آدمهاي خوب رمان گارد گرفته تا اهميت كار آنها را نشان دهد.

اين منتقد ادبيات داستاني افزود: نويسنده هم مثل تصويربرداريك حادثه ، بايد همه آنچه را كه مي بيند ، به مخاطب خود منتقل كند و قضاوت نهايي را به خود مخاطب واگذار كند. وي درادامه گفت : ديالوگ ها هم تا پايان داستان با يك روند پيش نمي رود و دچارنوعي ناهماهنگي است.

هنرجو درپايان ، رمان را براي مخاطب عام ، مناسب دانست و گفت: رمان گلاب خانم با همه نارسايي هاي جزئي اش ، در زمره رمان هاي مطرح جنگ ماست و قوت هاي محتوايي و تكنيكي اش به ما اجازه نمي دهد كه از كنار كار، بي تفاوت بگذريم ، چرا كه " گلاب خانم " تكه اي از تاريخ جنگ هشت ساله ماست ، اگر چه مي توانيم آن را يك واگويه ادبي نيز بخوانيم.









حسين فتاحي : به تعداد آدم هاي جنگ ، رمان بنويسيم



حسين فتاحي - نويسنده نيزدرخصوص رمان گلاب خانم گفت: گلاب خانم در زماني نوشته شد كه داستان خوب و مناسب براي عموم جامعه وجود نداشت.

فتاحي با اشاره به زوايه ديد اثر گفت: به تعداد آدمهاي دفاع مقدس ، رمان دفاع مقدس مي توان نوشت. اين طور نيست كه فكر كنيم درجبهه ، همه نمازشب مي خواندند ، يا اين كه مي ترسيدند ... ، هررزمنده اي مسائل خاص و شخصيت خودش را داشته است.

او در ادامه افزود: نويسنده جنگ تاريخ نويس نيست و اصلا تعهدي به تاريخ جنگ ندارد.









قاسمعلي فراست : اين گونه نوشتن را دوست دارم ...



در پايان ، قاسمعلي فراست - خالق رمان " گلاب خانم " به جايگاه دعوت شد . فراست با نقل قولي از " برشت " كه مي گويد : " با عقيده ات موافق نيستم ، اما خونم را مي دهم تا تو حرفت را بزني " سخنانش را شروع كرد. نويسنده ، واژه آفريني و كشف قابليت هاي جديدي از زبان را مهم ترين وظيفه يك نويسنده و شاعر دانست و گفت : دست آن كسي را مي بوسم كه براي اولين بار واژه " غمباد " را وارد حيطه ادبيات ما كرد.

وي با تقدير ازبنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس كه برگزاركننده اين نشست بود ، افزود : اين نشست را بهترين بهانه براي گردآمدن اهل قلم و نظر يافتم و براي من بسيار مغتنم است.

نويسنده گلاب خانم تصريح كرد : چندان مايل نيستم درباره نظرات مطرح شده صحبتي كنم ، اگر چه برخي از نظرات ، انصافا صحيح بودند و مي توان آنها را به بحث كشيد ، برخي ديگر هم چندان ارتباطي با رمان نداشتند ، اما در كل مي خواهم بگويم كه اينگونه نوشتن را دوست دارم ، گلاب خانم را واقعا با عشق نوشتم و هنوز به آن دلبستگي خاصي دارم.

گفتني است در ادامه اين نشست ، دو نظامي نيز به بيان برخي از تجارب خود در صحنه هاي جنگ پرداختند و برخي از تاكتيك هاي مربوط به جنگ را براي اهل قلم تشريح كردند.