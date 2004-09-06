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۱۶ شهریور ۱۳۸۳، ۸:۲۸

گزارش " مهر " از جلسه نقد و بررسي رمان " گلاب خانم" نوشته قاسمعلي فراست

تكه اي از تاريخ جنگ در واگويه اي ادبي

خبرگزاري " مهر" - گروه فرهنگ و ادب : جلسه نقد و بررسي رمان " گلاب خانم " نوشته قاسمعلي فراست روز گذشته در محل سالن كوچك حوزه هنري با حضور منتقدين ، خوانندگان كتاب و نويسنده اثر برگزار شد.

 

منيژه آرمين : با شخصيت هاي  رمان ، مشكل دارم
 
به گزارش خبرنگاركتاب " مهر" ، منيژه آرمين نويسنده ومنتقد كه اداره جلسه را نيز بر عهده داشت ،  گفت: برگزاري اين جلسات براي اين كه نويسنده چيزي ياد بگيرد نيست ،  چرا كه او كارخودش را ادامه مي دهد و براي نوشتن نگاه نمي كند به اين كه ما چه گفته ايم .

وي  افزود: نقد كتاب ،  كمك مي كند تا با نظرات يكديگر آشنا شويم  و به ما مي آموزد چگونه دربرابرهم دوستانه بايستيم و معايب هم را بگوييم و ظرفيت نويسنده و مخاطب زياد شود.
منيژه آرمين با اشاره به رمان " گلاب خانم " گفت : من با شخصيت ها مشكل داشتم . شخصيت هاي رمان " گلاب خانم" جا نيافتاده است . وي تصريح كرد:  اين اشكال ، در اغلب كتابهايي كه با موضوع دفاع مقدس خلق مي شوند ،  وجود دارد.
به گزارش خبرنگاركتاب " مهر "، آرمين ،  فضا سازي خوب را از نقاط قوت رمان " گلاب خانم " دانست  و گفت :  فضاهاي دلپذير و دلنشين ، خواننده را تا انتهاي داستان مي كشاند و باعث مي شود با اثر ارتباط برقرارعميق برقرار شود.
اين منتقد ادبيات داستاني ،  مشكل مهم  رمان  را دوگانگي نثر دانست و افزود: در بخشي از كتاب نثر ساده و فاخري همچون نثر سريال هزار دستان را مي بينيم ،  اما دربخش هاي ديگر، نثر ، معاوره اي شده است.
آرمين افزود : اصل اعتدال درهنر ، بايد رعايت شود . توجه بيش ازحد به جزييات ، نثر را دشوار وخسته كننده  مي كند.
منيژه آرمين درپاسخ به انتقادهاي مطرح شده مبني بر اين كه " تاريخ جنگ " هشت ساله ايران در رمان گلاب خانم تحريف شده است ، صورت گرفت ، گفت: تجربيات جنگ به تنهايي براي كار داستان قابل استفاده نيست و صرفا نمي توان درباره تاكتيك هاي رزمي در كتاب سخن گفت.




  راضيه تجار : چاپ ششم " گلاب خانم " بايد بدون نقص باشد  

راضيه تجار-  نويسنده ،  درباره ارتباط نسل سوم با فرهنگ دفاع مقدس گفت: جوان هاي ما همانند دو نسل قبلي از دفاع مقدس آگاهي دارند و نبايد مدام بگوييم نسل جديد از جنگ نمي داند و از اين فضا دوراست.
تجار در ادامه سخنان خود افزود : درباره دفاع مقدس ، زياد نوشته شده است  ، اما اميدواريم رمان دفاع مقدس به بيان هنري اش نزديك شود  كه نسل امروز خواهان و خواننده آن است.
راضيه تجار نيزمهمترين مشكل كتاب " گلاب خانم " را شخصيت پردازي آن دانست  و افزود: شخصيت پردازي ها دراين كتاب ، بايد قوي تر مي بود.
وي در ادامه گفت : يكي از مشكلات اين كتاب ،  نثرآن است . نثر" گلاب خانم " سنگلاخي است و گاهي طعنه به نثرمحمود دولت آبادي مي زند.
تجار با اشاره به چاپ پنجم كتاب گفت: انتظار مي رود  حال كه كتاب با اقبال روبروشده است ، اصلاحات و ويرايش جديدي روي آن صورت بگيرد و در چاپ ششم ، شاهد اين نقيصه ها نباشيم.


 

حميد هنرجو : نويسنده ، قضاوت را به مخاطب واگذار كند

حميدهنرجو ديگر سخنران اين نشست ادبي  بود ، به گزارش خبرنگار كتاب " مهر" ، هنرجو  رمان " گلاب خانم " را اثري اجتماعي با درونمايه جنگ دانست  و افزود: شخصيت هاي داستان ، علي رغم تلاش نويسنده آدم هاي عميقي نيستند ، همه آنها  در چارچوب دخالت نويسنده  پيش مي روند و به نظرمي آيد كه نويسنده ،  پشت سر آدمهاي خوب رمان گارد  گرفته  تا اهميت كار آنها را نشان دهد.
اين منتقد ادبيات داستاني افزود: نويسنده هم مثل تصويربرداريك حادثه ،  بايد همه  آنچه را كه مي بيند ، به مخاطب خود منتقل كند و قضاوت نهايي را به خود مخاطب واگذار كند.  وي درادامه گفت : ديالوگ ها هم تا پايان  داستان با يك روند پيش نمي رود و دچارنوعي ناهماهنگي است.
هنرجو درپايان ، رمان را براي مخاطب عام ،  مناسب دانست  و گفت: رمان گلاب خانم با همه نارسايي هاي جزئي اش ، در زمره رمان هاي مطرح جنگ ماست و قوت هاي محتوايي و تكنيكي اش به ما اجازه نمي دهد كه از كنار كار، بي تفاوت بگذريم ، چرا كه " گلاب خانم " تكه اي از تاريخ جنگ هشت ساله ماست ، اگر چه مي توانيم آن را يك واگويه ادبي نيز بخوانيم.


  

حسين فتاحي : به تعداد آدم هاي جنگ ، رمان بنويسيم

حسين فتاحي - نويسنده نيزدرخصوص رمان گلاب خانم گفت: گلاب خانم در زماني نوشته شد كه داستان خوب و مناسب براي عموم جامعه وجود نداشت.
فتاحي با اشاره به زوايه ديد اثر گفت: به تعداد آدمهاي دفاع مقدس ، رمان دفاع مقدس  مي توان نوشت. اين طور نيست كه فكر كنيم درجبهه ،  همه نمازشب مي خواندند ،  يا اين كه مي ترسيدند ... ، هررزمنده اي مسائل خاص و شخصيت خودش را داشته است.
او در ادامه افزود: نويسنده جنگ تاريخ نويس نيست و اصلا تعهدي به تاريخ جنگ ندارد. 


  

قاسمعلي فراست : اين گونه نوشتن را دوست دارم ...

در پايان ، قاسمعلي فراست - خالق رمان " گلاب خانم " به جايگاه دعوت شد . فراست با نقل قولي از " برشت " كه مي گويد : " با عقيده ات موافق نيستم ، اما خونم را مي دهم تا تو حرفت را بزني " سخنانش را شروع كرد. نويسنده ، واژه آفريني و كشف قابليت هاي جديدي از زبان را مهم ترين وظيفه يك نويسنده و شاعر دانست و گفت : دست آن كسي را مي بوسم كه براي اولين بار واژه " غمباد " را وارد حيطه ادبيات ما كرد.
وي با تقدير ازبنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس كه  برگزاركننده اين نشست بود ، افزود : اين نشست را بهترين بهانه براي گردآمدن اهل قلم و نظر يافتم و براي من بسيار مغتنم است. 
نويسنده گلاب خانم تصريح كرد : چندان مايل نيستم درباره نظرات مطرح شده صحبتي كنم ، اگر چه برخي از نظرات ، انصافا صحيح بودند و مي توان آنها را به بحث كشيد ، برخي ديگر هم چندان ارتباطي با رمان نداشتند ، اما در كل مي خواهم بگويم كه اينگونه نوشتن را دوست دارم ، گلاب خانم را واقعا با عشق نوشتم و هنوز به آن دلبستگي خاصي دارم.
گفتني است در ادامه اين نشست ، دو نظامي نيز به بيان برخي از تجارب خود در صحنه هاي جنگ پرداختند و برخي از تاكتيك هاي مربوط به جنگ را براي اهل قلم تشريح كردند.

کد مطلب 109666

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