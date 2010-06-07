صدا وسیما در زمینه پخش تصویر افراد با گریم نامناسب تجدیدنظر کند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حجت الاسلام مصطفی موسوی اصفهانی بعد از ظهر دوشنبه در نشست با معاونان فرهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان همدان اظهار داشت: مدیران باید با مشارکت و پشتیبانی مردم برای تأمین سلامت اجتماعی، فرهنگی و تحکیم مبانی اعتقادی جامعه تلاش کنند.

وی با اشاره به خطبه‌های اخیر نماز جمعه تهران و استانها و راهپیمایی مردم در شهرهای کشور در راستای کنترل و نظارت حجاب و عفاف افزود: متأسفانه در برخی ادارات شؤونات مذهبی رعایت نمی‌شود.

رئیس حوزه علمیه همدان گفت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای تحکیم عفاف و حجاب در دانشگاهها و جلوگیری از اختلاط دختران و پسران و وزارت آموزش و پرورش در توجه دادن به زیرساختهای اخلاقی در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه به راحتی می‌توانند با بکارگیری امکانات قانونی مجلس و لایحه دولت در زمینه اجرایی کردن اصل هشتم قانون اساسی در راستای دعوت به خیر و نیکی و اقامه امر به معروف و نهی از منکر در کشور تلاش کنند.

موسوی اصفهانی اظهارداشت: اجرای امر به معروف و نهی از منکر تنها در چارچوب نشستها، جلسات، صورت جلسه‌ها و آسیب‌ شناسی نمی‌گنجد.

رئیس حوزه علمیه همدان گفت: خانواده‌ها نقش بسیار تعیین ‌کننده ‌ای در اقامه امر به معروف و نهی از منکر در کشور دارند و غفلت خانواده‌ها نقش تعیین‌کننده‌ ای در کمرنگ شدن این مهم دارد.