رایزنی بایدن با مبارک درباره روند سازش و ایران / حمایت از جنایات اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری المنار،"جوبایدن" امروز در شرم الشیخ با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر دیدار کرد و درباره راهکارهای جدید تعامل با اوضاع اقتصادی، امنیتی و سیاسی در غزه با وی به گفتگو پرداخت.

معاون رئیس جمهوری آمریکا پس از مذاکرات با مبارک اعلام کرد دو طرف بار دیگر بر تعهد برای دستیابی به صلح فراگیر در منطقه تاکید کرده اند.



بایدن و مبارک خواستار ازسرگیری مذاکرات سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم اشغالگر قدس شد.



رئیس جمهوری مصر و معاون همتای آمریکایی وی در این دیدار، درباره موضوع هسته ای ایران و تحولات عراق به ویژه روند تشکیل دولت جدید به بحث و تبادل نظر پرداختند.



با وجود نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی به سبب حمله خونین اخیر به کشتی حامل کمکهای انسانی برای مردم غزه، معاون رئیس جمهوری آمریکا به توجیه این اقدام جنایتکارانه پرداخت و از اقدامات اسرائیل در جلوگیری از ورود کشتی های حامل کمکهای بشردوستانه برای مردم غزه دفاع کرد.



بایدن بار دیگر خواستار بازگشت ابومازن و مقامهای رژیم صهیونیستی به میز مذاکرات سازش شد.