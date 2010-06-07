یک میلیون نفر در کشور واجد شرایط دریافت مسکن مهر هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی نیکزاد عصر دوشنبه در بازدید از طرحهای مسکن و شهرسازی شرق گلستان افزود: حدود چهار میلیون نفر در سالهای گذشته در این طرح ثبت نام کردند که یک میلیون نفر واجد شرایط معرفی شدند.

وی اظهار داشت: تاکنون برای 22 هزار متقاضی مسکن مهر در استان گلستان زمین تهیه شده است و ساخت بسیاری از این واحدها آغاز شده است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه براین در مناطق مختلف کشور نیز زمین مسکن مهر بیشتر واحدهای تامین شده است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

به گفته نیکزاد، ثبت نام از متقاضیان بدون مسکن در شهرهای بالای 25 هزار نفر در سازمان و مسکن و شهرسازی و بقیه شهرها توسط بنیاد مسکن انجام می شود.

وزیر مسکن به طرحهای مسکن روستایی اشاره و اضافه کرد: سال جاری سهمیه استان گلستان در این بخش حدود هشت هزار واحد است.

وی بر لزوم تسریع در اجرای طرحهای مسکن به ویژه مسکن مهر در استان گلستان تاکید کرد.



نیکزاد به همراه جمعی از مسئولان گلستان از طرحهای مسکن و شهرسازی شرق گلستان در گنبد بازدید کرد و شامگاه نیز در ستاد تامین مسکن استان در استانداری شرکت می کند.