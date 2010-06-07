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۱۷ خرداد ۱۳۸۹، ۱۸:۰۴

ادارات گلستان در طرح دریا حضور فعال داشته باشند

ادارات گلستان در طرح دریا حضور فعال داشته باشند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان بر حضور فعال دستگاه های مرتبط با طرح سالم سازی دریا به منظور فراهم کردن بهترین شرایط اقامتی و امنیتی برای مسافران تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فتح الله نوری عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی طرح سالم سازی استان در گرگان گفت: خوشبختانه با تلاشهای انجام شده در سال گذشته در محدوده طرح سالم سازی دریای گلستان هیچگونه حادثه فوتی بر اثر غرق شدن نداشتیم.

وی افزود: استان گلستان در طول سال خصوصا ایام تابستان مسافرپذیر است و ایجاد تأسیسات، اماکن و فضای مناسب و سالم در سواحل دریا موجب اقامت بیشتر مسافران در این استان می شود.

نوری تصریح کرد: وجود سواحل زیبا در شهرستانهای بندرگز، بندر ترکمن و گمیشان فرصت مناسبی برای جذب مسافر و گردشگر است.

وی بر فراهم کردن امکانات تفریحی و اقامتی برای رفاه حال مسافران تأکید کرد و بیان داشت: امسال نیز دستگاه های مربوطه ضمن حضور در مناطق طرح سالم سازی دریا تلاش ویژه ای در این خصوص داشته باشند.

استان گلستان دارای 114 کیلومتر ساحل در سه شهرستان بندرگز، بندرترکمن و گمیشان است که همه ساله طرح سالم سازی دریا در این شهرستانها با همکاری و همیاری دستگاههای متولی انجام می شود.

کد مطلب 1096672

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