بیکاری در کشور ناشی از نبود آموزشهای مناسب مهارتی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عزیز اکبریان در مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره کل فنی و حرفه ای غرب استان تهران به ضرورت توجه به آموزش های مهارت فنی و حرفه ای تاکید کرد و افزود: این سازمان مجموعه ای حساس و کارآمد است که توجه جدی به آن در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد.

اکبریان با مثبت ارزیابی کردن عملکرد این سازمان در حوزه آموزش مهارت های فنی و حرفه ای گفت: برغم فعالیتهای خوب این سازمان، هنوز نتوانستیم نمره عالی را در این مسیر به دست آوریم.

نماینده شهرستان کرج در مجلس به اصراف یارانه های کشور در بخش هایی که مهارت کافی برای بهره برداری از این امکانات را ندارند اشاره کرد و بیان داشت: این صرف یارانه و امکانات در بخشهای کوچکی چون نانوایی ها و در بخشهای کلانی همچون صنعت و معدن قابل مشاهده است.

اداره فنی و حرفه ای کرج مهیای انجام هر گونه عملیات است

رئیس اسبق اداره کل فنی و حرفه ای غرب استان تهران در مراسم معارفه خود به ارائه گزارشی اجمالی از عملکرد دو ساله این مرکز پرداخت و گفت: ارتقای رتبه این سازمان از رتبه 31 به رتبه سوم ناشی از همکاری و همیاری کلیه همکاران و کارمندان در این اداره بوده است.

سید محمد حسینی با بیان این مطلب افزود: هم اکنون این اداره در مسیری قرار گرفته که مهیای انجام هرگونه عملیات اجرایی و خدمات رسانی است.

وی که از این پس به سمت ریاست اداره فنی و حرفه ای استان قزوین مشغول به کار می شود، ادامه داد: شرایط این اداره به نحوی است که هم اکنون در آستانه افتتاح پنج مرکز جدید آموزش مهارت های فنی و حرفه ای قرار دارد.

حسینی زمان دقیق افتتاح این مراکز را همزمان با هفته دولت عنوان کرد.

در پایان این مراسم محمود محمد حسن به عنوان رئیس جدید اداره کل فنی و حرفه ای غرب استان تهران معرفی و حکم وی با امضای استاندار تهران، از سوی سرپرست سازمان فنی و حرفه ای کشور اعطا شد.