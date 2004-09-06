محمود گلابدره اي : همه ويژگي هاي اخلاقي و حرفه اي " جلال " را نگفته ايم / آل احمد ، دغدغه ايراني نويسي داشت





تصويري از جلال آل احمد

-------------------

اين رمان نويس كه در آستانه هجدهم شهريور ، سالمرگ زنده ياد جلال آل احمد با خبرنگار ادبي " مهــر" گفت و گو مي كرد ، با بيان اين مطلب افزود : آل احمد با هر نويسنده و اهل ذوقي كه مواجه مي شد ، صادقانه به تشويق او مي پرداخت و نگاه وسيع خويش را ازهيچ كس دريغ نمي كرد.محمود گلابدره اي تصريح كرد : جلال ، به " حسين جهانشاه " كه به قماربازي شهره بود ، توصيه مي كرد كه از بازي هاي ايراني بنويسد كه نهايتا جهانشاه ، " قاب بازي در ايران " را نوشت و به عنوان اثري تحقيقي با عكس و شرح ، منتشر شد و مورد استقبال قرار گرفت.اين رمان نويس ياد آور شد : اين كتاب ، با توصيه كتبي جلال آل احمد به وزارت فرهنگ و هنر آن روزها ، شانس انتشار پيدا كرد ، نكته جالب توجه اين است كه كتاب مورد نظر ، تنها اثري است كه توسط حسين جهانشاه به چاپ رسيد.وي با بيان اين كه برخي از ويژگي هاي اخلاقي و حرفه اي جلال آل احمد ناگفته باقي مانده است ، خاطرنشان ساخت : آنچه براي " جلال " واقعا مهم بود ، نوشتن و تفكر بود ، هيچ گاه نديدم كه نگاه او به فرهنگ و ادبيات ، شخصي باشد ، صرفا به كار مي انديشيد.