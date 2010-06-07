آذربایجان شرقی جزو استانهای پاک کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سردار سرتیپ محمدعلی نصرتی بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: اطلاعات موثقی در زمینه تلاش افراد یا گروههایی برای تشکیل تجمعات غیرقانونی در آذربایجان شرقی در دست نیست اما پلیس استان آماده است با آن دسته از افراد و گروههایی که درصدد جریان سازی و یا تحریک عموم مردم هستند با جدیت و قاطعیت برخورد کند.

وی به وظیفه ذاتی پلیس اشاره و تصریح کرد: هر تجمعی که قانونی باشد پلیس همکاری می‌کند اما در تجمعات غیرقانونی برخورد در دستور کار نیروی انتظامی است.

سردار نصرتی با تاکید بر پیشگیری اظهار داشت: پلیس بیدار و هوشیار بوده و حافظ نظم و امنیت در جامعه است.

اخذ جریمه نقدی از بدحجابان آذربایجان شرقی شایعه است

فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی اخذ جریمه نقدی از بدحجابان در استان را تکذیب کرد و گفت: اصل موضوع اخذ جریمه نقدی از بدحجابان موضوعی سخیف بوده و اصلاً با عقل و منطق سازگاری ندارد.

سرتیپ نصرتی افزود:علاوه بر این اخذ جریمه نقدی از قانون شکنان در حیطه اختیارات نیروی انتظامی نیست و دستگاه قضایی می تواند در نوع برخورد با مجرمان تصمیمگیری کند.

فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی در عین حال صدور احکام مربوط به برخی محرومیتها برای هنجارشکنان را تائید کرد.

وی با تاکید بر اینکه آذربایجان شرقی سرزمینی اخلاقمدار و دینمدار است، گفت: مردم فرهیخته این استان همواره به رعایت موازین شرعی مقید بوده اند و این تقید به آموزه های دینی ریشه در گذشته درخشان آنان دارد.

سردار نصرتی افزود: با همه این اوصاف ‌آذربایجان شرقی را تافته جدابافته از استانهای دیگر نمی دانیم و به نگرانی خانواده های شهدا و متدین شهر در زمینه قانون شکنی برخی افراد در عدم رعایت حجاب اسلامی احترام می گذاریم.

وی تلاش دشمنان در از بین بردن قبح عفاف و حجاب را یادآور شد و افزود: در صورت تحقق توطئه دشمنان پیامدهای ناگواری متوجه جامعه خواهد شد که مردم آگاه و دشمن شناس منطقه به هیچ وجه اجازه بهره برداری را به دشمنان نخواهند داد.

مساعدت دستگاه قضایی آذربایجان شرقی با فعال کردن مرکز بازپروری مرند

فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی از مساعدت دستگاه قضایی استان برای فعال کردن مرکز بازپروری شهید لاجوردی شهرستان مرند جهت انتقال معتادان پرخطر و مجرمین موادمخدر به آن مرکز خبر داد.

سردار سرتیپ محمدعلی نصرتی افزود: دستگیری مجرمین مواد مخدر و معتادان پرخطر آذربایجان شرقی در قالب اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در دستور کار فرماندهی انتظامی استان قرار گرفته و فعال شدن مرکز بازپروری شهید لاجوردی مرند می تواند رسیدن ناجا به اهداف تعیین شده را یاری کند.

وی گفت: طبق تصمیمات اتخاذ شده امکان نگهداری مجرمین موادمخدر و معتادان پرخطر به ظرفیت 230 نفر در مرکز بازپروری یادشده فراهم شده و این ظرفیت در آینده نزدیک به 400 نفر خواهد رسید.

فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی اضافه کرد: استاندار و رئیس شورای تامین آذربایجان شرقی دستور افزایش ظرفیت مرکز بازپروری شهیدلاجوردی مرند تا یکهزار نفر را صادر کرده است که در صورت تحقق این مهم بخش بزرگی از نگرانیهای مردم از بابت مجرمین و معتادان پرخطر مرتفع خواهد شد.

وی با تاکید بر مبارزه دامنه دار با سوداگران مرگ و تولید و توزیع کنندگان مواد مخدر آذربایجان شرقی تصریح کرد:طبق نظرسنجیهای صورت گرفته بیشترین دغدغه مردم از خرید و فروش مواد مخدر و تبعات ویرانگر این ماده خانمانسوز است.

سردار نصرتی برخی گفته ها در خصوص جایگاه نخست آذربایجان شرقی در تولید ماده مخدر "شیشه" را اظهاراتی تائید نشده خواند و افزود:آذربایجان شرقی در تمام ناهنجاریها و جرایم‌ جزو استانهای پاک کشور است و در زمینه مقابله با تولید و مصرف ماده مخدر شیشه نیز با اقدامات گسترده اطلاعاتی موفق شده کنترل مطلوبی در این حوزه داشته باشد.

وی وجود خلاء قانونی را در زمینه برخورد با تولید و مصرف کنندگان شیشه یادآور شد و افزود: تا کنون شیشه جزو داروهای روانگردان شناخته می شد که اگر در ردیف مواد مخدر قرار گیرد بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد شد.

فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی مبارزه با سارقین، مبارزه با مظاهر فساد و بی بندوباری،‌ برخورد با تولید و توزیع کنندگان محصولات مخرب اخلاقی و ضدفرهنگی،‌ برخورد با ناهنجاریها و ولنگاریهای برخی جوانان،‌ مبارزه با قانون شکنان و مزاحمین نوامیس مردم و برخورد با مظاهر شیطان پرستی را از دیگر اولویتهای کاری فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی عنوان کرد.

به گفته سردار نصرتی این طرح با هدف تامین آسایش و آرامش فردی و عمومی به منظور پاکسازی جامعه از وجود مجرمان و بزهکاران اجرا می شود.

وی همچنین تاکید کرد: ناجا در مرحله نخست برخورد منطقی و ارشادی با قانون شکنان را در دستور کار قرار داده ولی در صورت بی توجهی،‌ متهم با تشکیل پرونده به مقام قضایی معرفی می شود.

انتقال یگان ویژه و پادگان ولیعصر(عج) تبریز به خارج از شهر

فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی اعلام کرد: به زودی یگان ویژه ناجا مستقر در هسته مرکزی کلانشهر تبریز به خارج از شهر منتقل خواهد شد.

سردار نصرتی افزود: زمین مورد نیاز برای استقرار یگان ویژه در خارج از شهر تبریز خریداری شده و به زودی انتقال قطعی محقق خواهد شد.

وی از انتقال قریب الوقوع مرکز آموزش ولیعصر(عج) تبریز به خارج از شهر نیز اشاره و خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای تامین نظر اهالی محل که از آلودگی صوتی ناشی از فعالیت این پادگان شاکی بودند، صورت می گیرد.

فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی افزود: محل فعلی مرکز آموزش ولیعصر(عج) تبریز فروخته و به فضای سبز و یا مجتمع مسکونی تبدیل خواهد شد.