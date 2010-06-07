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۱۷ خرداد ۱۳۸۹، ۱۹:۴۱

10 میلیارد ریال برای احداث شبکه فاضلاب نیر اختصاص یافت

10 میلیارد ریال برای احداث شبکه فاضلاب نیر اختصاص یافت

اردبیل - خبرگزاری مهر: فرماندار نیر از اختصاص اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال برای آغاز مجدد عملیات احداث شبکه فاضلاب این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در نیر، نعمت سلطانی عصر دوشنبه در جلسه شورای سلامت و امنیت مواد غذایی شهرستان نیر اظهار داشت: تلاش می کنیم در سفر آتی هیئت دولت به استان اعتبار ویژه ای برای تکمیل و تحقق این پروژه اخذ شود.

وی با تاکید بر اهمیت اجرا و بهره برداری از این پروژه افزود: این طرح در راستای جلوگیری از ورود هر گونه فاضلاب، پسماندهای صنعتی و کشاورزی و خروجی آبهای گرم معدنی به رودخانه های مهم استان بویژه رودخانه بالیخلو اجرا می شود.

فرماندار نیر همچنین با اشاره به رسالت شورای سلامت و امنیت مواد غذایی در تامین سلامت افراد جامعه، از عدم اجرای برخی مصوبات این شورا در شهرستان نیر به شدت انتقاد کرد.

وی خاطرنشان کرد: برای تامین سلامت و امنیت غذایی جامعه مصوبات این شورا باید در یک فرجه زمانی مشخص اجرا و یا از دستو کار شورا خارج شود.

سلطانی موقعیت جغرافیایی و ترانزیتی ویژه این شهرستان را یاد آور شد و از اعضا این شورا خواست در جهت رعایت الزامات بهداشتی و سلامت افراد جامعه بیش از پیش تلاش کرده و اکیپهای کنترل و نظارت را تشدید نمایند.

وی با تاکید بر لزوم ارائه زمان بندی مناسب برای کلرزنی منابع آب شرب کل روستاهای تابعه این شهرستان ابراز داشت: جمع آوری زباله از شهر نیر، جمع آوری سگهای ولگرد و ضرورت تسریع در روند عملیات اجرایی شبکه فاضلاب شهر نیر نیازمند بازنگری است.

کد مطلب 1096710

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