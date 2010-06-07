10 میلیارد ریال برای احداث شبکه فاضلاب نیر اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در نیر، نعمت سلطانی عصر دوشنبه در جلسه شورای سلامت و امنیت مواد غذایی شهرستان نیر اظهار داشت: تلاش می کنیم در سفر آتی هیئت دولت به استان اعتبار ویژه ای برای تکمیل و تحقق این پروژه اخذ شود.

وی با تاکید بر اهمیت اجرا و بهره برداری از این پروژه افزود: این طرح در راستای جلوگیری از ورود هر گونه فاضلاب، پسماندهای صنعتی و کشاورزی و خروجی آبهای گرم معدنی به رودخانه های مهم استان بویژه رودخانه بالیخلو اجرا می شود.

فرماندار نیر همچنین با اشاره به رسالت شورای سلامت و امنیت مواد غذایی در تامین سلامت افراد جامعه، از عدم اجرای برخی مصوبات این شورا در شهرستان نیر به شدت انتقاد کرد.

وی خاطرنشان کرد: برای تامین سلامت و امنیت غذایی جامعه مصوبات این شورا باید در یک فرجه زمانی مشخص اجرا و یا از دستو کار شورا خارج شود.

سلطانی موقعیت جغرافیایی و ترانزیتی ویژه این شهرستان را یاد آور شد و از اعضا این شورا خواست در جهت رعایت الزامات بهداشتی و سلامت افراد جامعه بیش از پیش تلاش کرده و اکیپهای کنترل و نظارت را تشدید نمایند.

وی با تاکید بر لزوم ارائه زمان بندی مناسب برای کلرزنی منابع آب شرب کل روستاهای تابعه این شهرستان ابراز داشت: جمع آوری زباله از شهر نیر، جمع آوری سگهای ولگرد و ضرورت تسریع در روند عملیات اجرایی شبکه فاضلاب شهر نیر نیازمند بازنگری است.