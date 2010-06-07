۱۷ خرداد ۱۳۸۹، ۲۰:۵۶

علیرضا افشار:

وضعیت حجاب به سمت تعادل نسبی پیش می‌ رود

رشت - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر کشور گفت:با هوشیاری مردم، ‌مراجع تقلید و مسئولان دستگاههای اجرایی در حال حاضر وضعیت حجاب به سمت تعادل نسبی پیش می‌ رود.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، علیرضا افشار عصر دوشنبه در جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی و کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان گیلان افزود: برای مقابله با بدحجابی در جامعه فعالیتهای فرهنگی سازمانهای مختلف باید در اولویت کاری باشد اما حضور نیروی انتظامی در کنار این فعالیتها برای برخورد قاطع ضروری و غیرقابل اجتناب است.

وی ‌اظهار داشت: در ابتدای سال گذشته همزمان با نا آرامیهای کشور و حوادث انتخابات وضعیت حجاب در جامعه به شدت تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی قرار گرفت که وضعیت نابهنجار کنونی ناشی از این موضوع است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر کشور با اشاره به اینکه با هوشیاری مردم، ‌مراجع تقلید و مسئولان دستگاههای اجرایی در حال حاضر وضعیت حجاب به سمت تعادل نسبی پیش می‌ رود اظهار داشت: با هر آنچه که امنیت اخلاقی جامعه را به خطر می‌اندازد باید برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد.

افشار با اعلام اینکه حجاب یک مقوله حکومتی، ارزشی و مردمی است یادآور شد: نظام باید در چارچوب قانون با هرگونه ناهنجاری اجتماعی برخورد کند و مردم نقش اصلی را در وضعیت عفاف و حجاب جامعه دارند.

