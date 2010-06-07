به گزارش خبرنگار مهر در رشت، علیرضا افشار عصر دوشنبه در جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی و کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان گیلان افزود: برای مقابله با بدحجابی در جامعه فعالیتهای فرهنگی سازمانهای مختلف باید در اولویت کاری باشد اما حضور نیروی انتظامی در کنار این فعالیتها برای برخورد قاطع ضروری و غیرقابل اجتناب است.

وی ‌اظهار داشت: در ابتدای سال گذشته همزمان با نا آرامیهای کشور و حوادث انتخابات وضعیت حجاب در جامعه به شدت تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی قرار گرفت که وضعیت نابهنجار کنونی ناشی از این موضوع است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر کشور با اشاره به اینکه با هوشیاری مردم، ‌مراجع تقلید و مسئولان دستگاههای اجرایی در حال حاضر وضعیت حجاب به سمت تعادل نسبی پیش می‌ رود اظهار داشت: با هر آنچه که امنیت اخلاقی جامعه را به خطر می‌اندازد باید برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد.

افشار با اعلام اینکه حجاب یک مقوله حکومتی، ارزشی و مردمی است یادآور شد: نظام باید در چارچوب قانون با هرگونه ناهنجاری اجتماعی برخورد کند و مردم نقش اصلی را در وضعیت عفاف و حجاب جامعه دارند.