بخش خصوصی در خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان مشارکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، مجید قدیری حیدری عصر دوشنبه در جلسه کارگروه کشاورزی استان اظهار داشت: به منظور خرید آسان گندم مازاد بر مصرف کشاورزان این استان، برای اولین بار از توان بخش خصوصی نیز به طرز مناسبی استفاده خواهد شد.

وی افزود: در همین راستا علاوه بر تقویت تعامل دستگاه های ذیربط برای افزایش توان خرید گندم از زارعان، با مباشران ذیصلاح بخش خصوصی نیز جهت مشارکت در این امر عقد قرارداد می شود.

معاون برنامه ریزی استاندار اردبیل با اشاره به افزایش محسوس نزولات آسمانی از ابتدای سال جاری در استان اضافه کرد: با توجه به این مهم پیش بینی می شود استان اردبیل در تولید گندم امسال از رشد قابل توجهی برخوردار باشد.

وی اظهار امیدواری کرد که با رشد چشمگیر تولید گندم، استان اردبیل به رتبه درخور توجه و مناسب ملی دست یابد.

قدیری حیدری در پایان از آمادگی کامل مراکز خرید گندم در استان برای خرید و ذخیره کندم مازاد کشاورزان اردبیلی خبر داد.

