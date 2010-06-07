تصمیم ابومازن برای اعزام هیئتی به غزه برای مذاکره با حماس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری المنار، ابومازن اعلام کرده است پس از تجاوز خونین دوشنبه گذشته اسرائیل به کاروان آزادی،هیئتی را برای برقراری آشتی ملی (با حماس) به غزه می فرستد.



وی بهترین راه مقابله با این اقدام وحشیانه رژیم صهیونیستی را برقراری آشتی میان گروههای فلسطینی و مقاومت شانه به شانه دانست.



رئیس تشکیلات خودگردان در همین حال تنها شرط برای آشتی را پذیرفتن طرح پیشنهادی مصر توسط حماس و دستیابی به تفاهم و براگزاری انتخابات دانست.



ابومازن حمله وحشیانه اخیر رژیم صهیونیستی به کاروان آزادی را کشتار توصیف کرد و خواستار اعزام کاروانهای دیگری با هدف وادار کردن این رژیم به لغو محاصره غزه شد.



وی بر افزایش تلاشها و به کارگیری همه ابزار در صورت عدم موفقیت تلاشها برای شکستن محاصره تاکید کرد.



جنبش حماس پیش ازاین در اکتبر سال گذشته میلادی ازامضای توافقنامه آشتی ملی فلسطین به علت درنظر نگرفتن مطالبات مقاومت خودداری کرده بود.



رژیم صهیونیستی در نخستین ساعات روز دوشنبه 10 خرداد برابر با 31 مه کشتی های آزادی حامل کمکهای انسانی به غزه را که در آن 700 فعال صلح از 42 کشور جهان حضور داشتند مورد هجوم قرار داد. در پی این حمله، ترکیه سفیر خود را از تل آویو فراخواند.



حمله به این کشتی ها موجی از اعتراضات و احساسات ضد صهیونیست را در سراسر جهان به وجود آورد و تظاهرات گسترده ای در شهرهای مختلف جهان از جمله پاریس، لندن، سیدنی و شهرهای مختلف ترکیه، فلسطین ... برگزار شد که همچنان ادامه دارد.

