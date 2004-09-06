يك وزير دولت موقت عراق دستگيري الدوري را تاييد كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري رويترز، قاسم داوود وزيراموركابينه دولت موقت عراق با بيان اينكه منابع اطلاعاتي در دستگيري مرد شماره دو سابق عراق شركت داشتند،اظهارداشت: دهها تن از شورشيان طرفدار الدوري تلاش كردند مانع از دستگيري وي شوند.

وي ادامه داد: الدوري به همقطاران خود در زندان عراقيها منتقل خواهد شد تا تحت بازجويي قرار گيرد سپس به دادگاه تحويل داده مي شود اما انتظار مي رود دادگاه وي به زودي تشكيل شود.



به گفته وزيرامور كابينه دولت موقت عراق، صدام رئيس جمهوري مخلوع عراق و مسئولان بلند پايه حزب بعث ظرف هفته هاي آينده محاكمه خواهند شد.



داوود پس ازمذاكرات خود با مسئولان بلند پايه كويت دريك كنفرانس خبري عنوان كرد: صدام ومجموعه عوامل حزب بعث كه به زودي در دادگاه حاضر خواهند شد، ظرف هفته هاي آينده محاكمه مي شوند .

او بااشاره به فهرست 55 نفره عوامل حزب بعث تحت پيگيرد نيروهاي آمريكايي گفت: اغلب اين افراد يا دستگير شده اند و يا جان باخته اند.

وزيراموركابينه دولت موقت عراق با بيان اينكه نيازبه زمان بيشتر براي تهيه پرونده ويژه ديگر مسئولان عراقي متهم به ارتكاب جنايات جنگي عليه مردم عراق است، گفت: تعداد اعضاي حزب بعث متهم به ارتكاب جنگي بسيارزياد است .

داوود درمورد نقش آمريكا درمحاكمه عوامل حزب بعث ابرازداشت : ما آنها را ازدخالت در اين امر منع كرده ايم و دولت موقت عراق چگونه مي تواند به كشورهاي خارجي اجازه دهد در محاكمه صدام و عواملش شركت كنند؟ قطعاصدام در دادگاه عراقيها محاكمه خواهد شد و حكم عادلانه در مورد وي و عواملش صادر مي شود.

وي با اشاره به اوضاع امنيتي درعراق گفت: وضعيت امنيت عراق به زودي با تلاشهاي دولت موقت عراق و بازسازي ارتش ، پليس و سرويس هاي اطلاعاتي بهبود خواهد يافت .