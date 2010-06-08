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۱۸ خرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۳۰

مشکلات تعاونیهای بانوان خوزستان به صورت جدی پیگیری می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون استان خوزستان اعلام کرد: امور مربوط به فعالیت تعاونیهای بانوان برای شکوفایی استعدادهای این قشر از جامعه به صورت جدی در این اداره کل پیگیری می شود و در همین راستا ‌مجموعه ای ویژه برای پیگیری امور تعاونیهای بانوان تشکیل می شود.

مسعود امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: برنامه‌هایی برای رفع مشکلات و توسعه تعاونیهای بانوان در اداره کل تعاون استان در حال پیگیری است.

امینی عنوان کرد: پرداخت تسهیلات، برپایی نمایشگاه‌ برای ارائه توانمندیهای تعاونیهای بانوان و توسعه این تعاونیها در برنامه‌ریزی‌های این اداره کل قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه افراد موفق دارای هدف هستند و رسیدن به هدف بزرگ نیازمند پشتکار دارد، افزود: چشم ‌انداز اداره کل تعاون تحقق این اهداف است و در راستای آن موظف به شناشایی مشکلات تعاونی‌ها و اقدام در جهت رفع آنها هستیم.

امینی افزود: توجه به تعاونیها از آسیب به جامعه می‌کاهد. بنابراین، پرداخت تسهیلات، برپایی نمایشگاه‌ برای ارائه توانمندی‌های تعاونیهای بانوان و توسعه این تعاونیها در برنامه‌ریزی‌های این اداره کل قرار دارد.

مدیر کل تعاون استان خوزستان تصریح کرد: در 22 شهرستان استان 371 تعاونی بانوان وجود دارد که 183 تعاونی فعال و 64 تعاونی غیر فعال است و ایجاد 92 تعاونی در حال اجراست.

وی ادامه داد: بیش از سه هزار و 700 نفر در تعاونیهای فعال مشغول به کارند و تعاونیهای غیرفعال نیز ظرفیتهای بسیاری برای اشتغال‌زایی دارند که باید شناسایی و مشکلات آن در جهت فعال شدن رفع شود.

امینی یادآور شد: این تعاونیها در بخش‌های مختلف از جمله تولید پوشاک، کشاورزی، خدمات درمانی، خدمات مشاوره، آموزش، فرهنگی، صنعتی، هنر دستی، صنایع غذایی و فرش فعالیت می‌کنند.

مدیر کل تعاون خوزستان خاطرنشان کرد: با پیگیری اداره کل تعاون و اتاق تعاون قرار است بازارچه مرزنشینان برپا شود. محل برپایی آن در آبادان مشخص شده و در فرصت کوتاه راه‌اندازی خواهد شد. همچنین در این اداره کل مجموعه‌ای ویژه پیگیری امور تعاونی‌های بانوان، تشکیل خواهد شد. 
کد مطلب 1096765

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