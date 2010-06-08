بهره برداری از خط دوم انتقال گاز ملایر - خرم آباد تا دهه فجر

علی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: اعتبار اختصاص یافته برای این طرح بیش از 272 میلیارد تومان می باشد.

وی با بیان اینکه این خط انتقال، گاز مورد نیاز نیروگاه خرم آباد را تامین خواهد کرد، خاطر نشان کرد: همچنین تقویت میزان گاز شهر خرم آباد و گاز مورد نیاز صنایع این شهرستان نیز با افتتاح این خط لوله گاز تامین می شود.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان یادآور شد: همچنین خط انتقال گاز ملایر- خرم آباد در تامین گاز مورد نیاز شهرستانهای غربی استان نیز نقش بسزایی خواهد داشت.

گودرزی خاطر نشان کرد: با بهره برداری از این خط انتقال گاز به طور حتم در شهرستانهای یاد شده دیگر مشکل خاصی نخواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه افق برنامه ریزی شده برای بهره برداری از این خط انتقال تا دهه فجر امسال است، بیان داشت: سعی ما در این است با قطعه قطعه کردن این خط لوله و وصل کردن آن به طور همزمان به خط لوله اصلی این طرح زودتر از تاریخ مورد نظر به بهره برداری برسد.

خط انتقال گاز ملایر - خرم آباد به عنوان یکی از پروژه های اساسی در حوزه گاز استان لرستان پروژه ای است که تاکنون سه مدیرعامل به خود دیده است.

پروژه خط انتقال گاز خرم آباد که از سال 83 در لیست برنامه های شرکت گاز قرار دارد و در سال 84 با تصویب در جلسه هیئت دولت در قالب سفرهای استانی دور اول به نوعی تبدیل به یک مصوبه قطعی شده بود تاکنون با کمبود اعتبار و لوله مواجه بود که پس از رایزنی در این زمینه این مشکل تا حدودی مرتفع شد.

این در حالی است که با توجه به قرار گرفتن لرستان به اصطلاح در انتهای خط انتقال گاز هر ساله مشکل افت فشار گاز در این استان قابل پیش بینی بوده و دور از انتظار نیست.

به هر حال امروز در حالیکه خط انتقال گاز خرم آباد دارای پیشرفت نسبتا مطلوبی است امید می رود این پروژه در زمستان آینده حداقل برای رفع مشکل افت فشار گاز در مرکز لرستان به کار آید و پروژه ای که با گذشت بیش از پنج سال از آغاز عملیات اجرایی هنوز به بهره برداری نرسیده است موکول به برنامه های چهارمین مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان نشود.

پروژه خط انتقال گاز 36 اینچ خرم آباد از سه راهی سامن ملایر شروع می شود و دارای 167 کیلومتر طول می باشد که تاکنون بنابر اظهارات استاندار لرستان عملیات جوشکاری لوله های گاز در طول 63 کیلومتر از این مسیر انجام شده است و امید می رود در زمستان سالجاری به بهره برداری برسد.