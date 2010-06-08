به گزارش خبرگزاری مهر،علی الله سلیمی در مورد این کتاب گفت: "باد برگ ها را به سمت دره ها می برد" مجموعه 10 داستان در مورد دفاع مقدس است که در این داستانها به روایت آدمها در مناطق جنگ و بعد از آن در فضاهای شهری می پردازم. در واقع این داستانها یک روایت انسانی از دفاع مقدس چه در حین جنگ و چه بعد از آن است.

وی با متفاوت دانستن قهرمانان این داستانها ، درباره فضای آنها افزود: در واقع این داستانها هم در مورد مناطق عملیاتی هستند و هم در مورد فضاهای بعد از جنگ و قصه های آدمهایی که در جنگ حضور داشته اند و اکنون زندگی روزمره خودشان را دارند ولی هنوز هم دغدغه جنگ را دارند و تبعات جنگ هنوز هم آنها را درگیر خود ساخته است.

سلیمی ویژگی این کتاب را پرداختن به زوایای مختلف دفاع مقدس دانست و افزود:سعی کردم از زوایایی مختلف به موضوع دفاع مقدس به صورت فراگیر بپردازم. در این داستانها به واکنشها و عکس العمل آدمها و لایه های پنهان آنها در صحنه های جنگ و بعد از آن پرداخته شده است.

وی با بیان اینکه این کتاب برای بررسی در اختیار کارگاه قصه و رمان قرار گرفته درباره تعداد صفحات این کتاب گفت:"باد برگ ها را به سمت دره‌ها می برد" حدود 100 صفحه دارد.

