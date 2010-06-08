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۱۸ خرداد ۱۳۸۹، ۹:۵۴

سلیمی :

"باد برگ‌ها را به سمت دره‌ها می‌برد" نوشته شد

"باد برگ‌ها را به سمت دره‌ها می‌برد" نوشته شد

مجموعه داستان "باد برگ‌ها را به سمت دره‌ها می‌برد" شامل 10 داستان با موضوع دفاع مقدس نوشته علی الله سلیمی از سوی انتشارات سوره مهر منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،علی الله سلیمی در مورد این کتاب گفت: "باد برگ ها را به سمت دره ها می برد" مجموعه 10 داستان در مورد دفاع مقدس است که در این داستانها به روایت آدمها در مناطق جنگ و بعد از آن در فضاهای شهری می پردازم. در واقع این داستانها یک روایت انسانی از دفاع مقدس چه در حین جنگ و چه بعد از آن است.

وی با متفاوت دانستن قهرمانان این داستانها ، درباره فضای آنها افزود: در واقع این داستانها هم در مورد مناطق عملیاتی هستند و هم در مورد فضاهای بعد از جنگ و قصه های آدمهایی که در جنگ حضور داشته اند و اکنون زندگی روزمره خودشان را دارند ولی هنوز هم دغدغه جنگ را دارند و تبعات جنگ هنوز هم آنها را درگیر خود ساخته است.
 
سلیمی ویژگی این کتاب را پرداختن به زوایای مختلف دفاع مقدس دانست و افزود:سعی کردم از زوایایی مختلف به موضوع دفاع مقدس به صورت فراگیر بپردازم. در این داستانها به واکنشها و عکس العمل آدمها و لایه های پنهان آنها در صحنه های جنگ و بعد از آن پرداخته شده است.
 
وی با بیان اینکه این کتاب برای بررسی در اختیار کارگاه قصه و رمان قرار گرفته درباره تعداد صفحات این کتاب گفت:"باد برگ ها را به سمت دره‌ها می برد" حدود 100 صفحه دارد.
 
کد مطلب 1096847

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