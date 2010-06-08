تمایل آمریکا برای توسعه همه جانبه همکاری ها با آذربایجان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ترند، "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا روز گذشته در دیدار با صفر ابی یف وزیر دفاع آذربایجان از سفر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به این کشور خبر داد.

گفتنی است که رابرت گیتس علاوه بر ماموریت خود برای تحکیم روابط نظامی با آذربایجان، نامه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را هم به الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان داد.

اوباما طی نامه خود به الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان به خاطر حمایت این کشور از برنامه های صلح در افغانستان، از وی قدردانی کرده است.

همچنین اوباما در این نامه درباره توسعه و تقویت بیش از پیش روابط دوجانبه آذربایجان و آمریکا ابراز امیدواری کرده است.



در نامه باراک اوباما آمده است: آمریکا تایید می کند که آذربایجان در تامین امنیت منطقه ای و بین المللی جایگاه مهمی دارد. امیدوارم که در آینده بتوانیم روابط دو کشور را توسعه داده و تمام موانع موجود در این راه را از بین ببریم.



اوباما تلاش آمریکا، فرانسه و روسیه در چهارچوب گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا برای حل مناقشه قره باغ کوهستانی را مثبت ارزیابی کرده و طرفین مناقشه را به خودداری از زور فراخوانده است.



وی همچنین حل مناقشه قره باغ کوهستانی برای تامین ثبات بلند مدت در قفقاز جنوبی را با اهمیت و از اولویتهای آمریکا توصیف کرده است.



رئیس جمهوری آمریکا همچنین از آذربایجان به خاطر استفاده ترانزیتی از فضای این کشور برای انتقال محموله ها به نیروهای بین المللی حافظ صلح در افغانستان قدردانی کرده است.

گیتس می گوید: نامه اوباما به الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان، سفر آتی هیلاری کلینتون به آذربایجان و سفر من به آذربایجان نشان دهنده نمونه بارز همکاریهای استراتژیک آمریکا و آذربایجان است.