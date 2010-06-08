موزه فسیل در منطقه آزاد ارس راه اندازی می شود

فرهاد اسماعیلی معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس به خبرنگار مهر در جلفا گفت: هدف از راه اندازی این موزه نشان دادن گوشه ای از جاذبه های زمین شناسی منطقه آزاد ارس است.

فرهاد اسماعیلی افزود: با توجه به قابلیتهای زیاد منطقه آزاد ارس جهت تبدیل شدن به دومین ژئوپارک ایران، قدم های اولیه برای ثبت جهانی این منطقه با ایجاد این موزه برداشته می شود.

وی خاطرنشان کرد: آثار جمع آوری شده با همکاری یکی از مراکز علمی منطقه بزودی طبقه بندی و در فضای مناسبی در معرض بازدید عموم قرار خواهد گرفت.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به اینکه موزه فسیل ارس قابلیت شناساندن داشته های زمین شناسی و تاریخی این سرزمین به گردشگران داخلی و خارجی را دارد، یادآور شد: بی شک داشته های موجود در موزه سبب ماندگاری و جذب گردشگر خواهد شد.

وی افزود: درصدد هستیم با جمع آوری نمونه های تاریخی و طبیعی دیگری از منطقه آزاد ارس این موزه را به صورت موزه تاریخ طبیعی توسعه دهیم.