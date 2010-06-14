برنامه هفته بیست و چهارم لیگ دسته اول اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال برنامه هفته بیست و چهارم مسابقات لیگ دسته اول باشگاههای کشور را اعلام کرد، مسابقاتی که چهارشنبه هفته جاری با برگزاری 14 بازی همزمان پیگیری می شود:
برنامه هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور به شرح زیر است:
چهارشنبه 26/3/89
گروه الف:
* داماش لرستان - مس رفسنجان، ساعت 17:15، ورزشگاه تختی دورود
* کاوه تهران - پیام مشهد، ساعت 17:15، ورزشگاه شهرداری قدس تهران
* شموشک نوشهر- شاهین اهواز، ساعت 17:15، ورزشگاه شهدای نوشهر
* شهرداری تبریز - سپاهان نوین اصفهان، ساعت 17:15، ورزشگاه ورزشگاه تختی تبریز
* شهرداری بندرعباس - تربیت یزد، ساعت 17:15، ورزشگاه تختی بندرعباس
* صنعت نفت آبادان - پیام مخابرات فارس، ساعت 17:15، ورزشگاه تختی آبادان
* ایرانجوان بوشهر - اتکا گلستان، ساعت 17:15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
گروه ب:
* برق شیراز - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 17:15، ورزشگاه حافظیه شیراز
* کوثر لرستان - پتروشمی تبریز، ساعت 17:15، ورزشگاه تختی خرم آباد
* گسترش فولاد تبریز- نفت تهران، ساعت 17:15، ورزشگاه یادگار امام تبریز
* مهرکام پاس تهران - گل گهر سیرجان، ساعت 17:15، ورزشگاه امام خمینی(ره) اسلامشهر
* شن سا اراک - نساجی قائم شهر، ساعت 17:15، ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک
* فولاد نوین اهواز - مس سرچشمه کرمان، ساعت 17:15، ورزشگاه اختصاصی فولاد در اهواز
* شیرین فراز کرمانشاه - داماش گیلان، ساعت 17:15، ورزشگاه آزادی کرمانشاه
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