برنامه هفته بیست و چهارم لیگ دسته اول اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال برنامه هفته بیست و چهارم مسابقات لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور را اعلام کرد، مسابقاتی که چهارشنبه هفته جاری با برگزاری 14 بازی همزمان پیگیری می شود:

برنامه هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

چهارشنبه 26/3/89

گروه الف:

* داماش لرستان - مس رفسنجان، ساعت 17:15، ورزشگاه تختی دورود

* کاوه تهران - پیام مشهد، ساعت 17:15، ورزشگاه شهرداری قدس تهران

* شموشک نوشهر- شاهین اهواز، ساعت 17:15، ورزشگاه شهدای نوشهر

* شهرداری تبریز - سپاهان نوین اصفهان، ساعت 17:15، ورزشگاه ورزشگاه تختی تبریز

* شهرداری بندرعباس - تربیت یزد، ساعت 17:15، ورزشگاه تختی بندرعباس

* صنعت نفت آبادان - پیام مخابرات فارس، ساعت 17:15، ورزشگاه تختی آبادان

* ایرانجوان بوشهر - اتکا گلستان، ساعت 17:15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر