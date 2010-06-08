محاصره غزه سیاستی احمقانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "کارل بیلدت" که پس از حمله اسرائیل به کشتی های کاوران آزادی حامل کمکهای مردمی به محاصره شدگان غزه صحبت می کرد، گفت : محاصره غزه اقدامی احمقانه است.

وی که 11 شهروند کشورش در کاروان آزادی غزه حضور داشتند، اقدام رژیم صهیونیستی برای محاصره نوار غزه را غیر قابل قبول و برای سیاست این رژیم در قبال غزه غیر سازنده توصیف کرد.

رژیم صهیونیستی در نخستین ساعات روز دوشنبه 10 خرداد برابر با 31 مه کشتی های آزادی حامل کمکهای انسانی به غزه را که در آن 700 فعال صلح از 42 کشور جهان حضور داشتند مورد هجوم قرار داد.

حمله به این کشتی ها موجی از اعتراضات و احساسات ضد صهیونیستی را در سراسر جهان به ویژه سوئد در پی داشته است تا جایی که برخی از مقامهای این کشور خواستار تحریم نظامی تل آویو شدند.

در همین رابطه سخنگوی اتحادیه کارگران بنادر سوئد، شنبه هفته جاری اعلام کرد: در اعتراض به حمله نظامیان اسرائیلی به کاروان آزادی، از پهلوگرفتن کشتی‌های اسرائیلی در بنادر سوئد جلوگیری خواهد شد.



همچنین در همین رابطه وزارت دفاع نروژ نیز در ادامه اعتراضات این کشور به تیراندازی نظامیان صهیونیست به فعالان حقوق بشر کاروان آزادی غزه، با حضور یک افسر صهیونیست در سمینار نظامی کشورش مخالفت و این جلسه را تا اطلاع ثانوی لغو کرد.



از سوی دیگر، فعالان حقوق بشر نیز در این کشور اعلام کردند علیه اقدامات اسرائیل شکایت خواهند کرد.



"درور فیلر"، هنرمند و عضو کاروان آزادی که ملیت وی اسرائیلی- سوئدی است، قصد دارد از رژیم صهیونیستی به علت صدماتی که در حملات این رژیم به کشتی های حامل کمک برای مردم غزه و اسارت پس از آن دیده، اسرائیل شکایت کند.