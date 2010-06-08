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۱۸ خرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۴۳

حق‌بین به مهر خبر داد:

کیش گزینه میزبانی نمایشگاه تخصصی کتاب کودک نیست

کیش گزینه میزبانی نمایشگاه تخصصی کتاب کودک نیست

دبیر اجرایی انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان خبر میزبانی کیش را در برگزاری دومین نمایشگاه تخصصی سراسری کتاب این حوزه تکذیب کرد.

محمدتقی حق‌بین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رایزنی‌های صورت گرفته برای برپایی این نمایشگاه‌ها گفت: هنوز این رایزنی‌های به سرانجام نرسیده و در حال مذاکره با مسئولان ذیربط هستیم.

یکی از سایت‌های خبری از برگزاری نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان در جزیره کیش در اواخر تیرماه خبر داده بود که حق‌بین در این باره هم گفت: قرار است در حاشیه جشنواره تابستانی کیش، نمایشگاهی از کتاب‌های حوزه کودک هم در هتل‌های این جزیره برپا شود که البته هنوز هیچکدام از این دو مورد هم قطعی نشده است.

دبیر اجرایی انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان پیشتر 10 استان را برای میزبانی 6 نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان در سال جاری به وزارت ارشاد پیشنهاد کرده بود که عبارت بودند از: اردبیل، قزوین، همدان، زنجان، کردستان، خوزستان، فارس، کرمان، هرمزگان و بوشهر.

نمایشگاه‌های تخصصی کتاب کودک و نوجوان - که برپایی آنها 14 سال متوقف مانده بود - سال گذشته با برگزاری یک نمایشگاه تخصصی در تهران از سر گرفته شد. این نمایشگاه‌ها با همکاری وزارت ارشاد، انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان، استانداری‌ها و شهرداری‌های میزبان طی سال جاری برپا خواهد شد و قرار است از مردادماه امسال برپا شود و تا پایان سال ادامه یابد.
کد مطلب 1096913

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