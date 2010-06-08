کیش گزینه میزبانی نمایشگاه تخصصی کتاب کودک نیست

محمدتقی حقبین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رایزنیهای صورت گرفته برای برپایی این نمایشگاهها گفت: هنوز این رایزنیهای به سرانجام نرسیده و در حال مذاکره با مسئولان ذیربط هستیم.
یکی از سایتهای خبری از برگزاری نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان در جزیره کیش در اواخر تیرماه خبر داده بود که حقبین در این باره هم گفت: قرار است در حاشیه جشنواره تابستانی کیش، نمایشگاهی از کتابهای حوزه کودک هم در هتلهای این جزیره برپا شود که البته هنوز هیچکدام از این دو مورد هم قطعی نشده است.
دبیر اجرایی انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان پیشتر 10 استان را برای میزبانی 6 نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان در سال جاری به وزارت ارشاد پیشنهاد کرده بود که عبارت بودند از: اردبیل، قزوین، همدان، زنجان، کردستان، خوزستان، فارس، کرمان، هرمزگان و بوشهر.
نظر شما