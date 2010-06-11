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۲۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۰۷

خدایی در گفتگو با مهر:

متاسفانه قهرمانی برای کشتی وظیفه شده است

متاسفانه قهرمانی برای کشتی وظیفه شده است

سرمربی تیم کشتی آزاد جوانان گفت: قهرمانی آسیا برای کشتی وظیفه شده که این دیدگاه اشتباهی است و به ورزش اول کشور ضربه می زند.

مجید خدایی سرمربی تیم کشتی آزاد جوانان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: متاسفانه قهرمانی کشتی در رقابت های قهرمانی آسیا و کسب مدال در بازی هایی آسیایی و رقابت های المپیک برای این رشته یک وظیفه شده است در حالی که انتظارات با میزان توجهی که به این رشته می شود به هیچ عنوان برابر نیست. 

دارنده مدال برنز جهان ادامه داد: آن مقدار که از کشتی انتظار کسب مدال را دارند در این رشته سرمایه گذاری نمی شود ،  بودجه کشتی نیز بسیار محدود است و این رشته امکاناتی در اندازه نام خود ندارد و این  دیدگاه مسئولان سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک در مورد مدال آوری با نوع توجهات آنها به کشتی ضربه می زند.
 
وی در مورد شرایط تیم در آستانه رقابت های قهرمانی آسیا ادامه داد: خیلی از حاشیه سازان همیشگی که چهره ای آنها مشخص است و همیشه در آستانه رقابت های مهم سعی می کنند تیم های ملی را دچار مشکل کنند این بار تیم ما را هدف قرار دادند اما من با سکوت خود به آنها اجازه ندادم خللی در برنامه های ما وارد کنند.

خدایی تصریح کرد: تنها مشکل ما بیماری فیض الهی نفر اول وزن 84 کیلوگرم بود که باعث شد که این کشتی گیر از همراهی ما بازبماند که این یک بدشانسی است.

وی در پایان با اشاره به اینکه کشورهایی نظیر ازبکستان و قزاقستان رقیبان جدی ایران در هوانگشان هستند خاطر نشان کرد: کار سختی در رقابت های قهرمانی آسیا در پیش رو داریم اما امیدوارم بتوانیم بهترین نتیجه ممکن را کسب کنیم.

 رقابت های کشتی قهرمانی جوانان آسیا روزهای 20 تا 23 خرداد ماه در شهر هوانگشان چین برگزار می شود.

کد مطلب 1096921

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