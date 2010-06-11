متاسفانه قهرمانی برای کشتی وظیفه شده است

مجید خدایی سرمربی تیم کشتی آزاد جوانان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: متاسفانه قهرمانی کشتی در رقابت های قهرمانی آسیا و کسب مدال در بازی هایی آسیایی و رقابت های المپیک برای این رشته یک وظیفه شده است در حالی که انتظارات با میزان توجهی که به این رشته می شود به هیچ عنوان برابر نیست.

دارنده مدال برنز جهان ادامه داد: آن مقدار که از کشتی انتظار کسب مدال را دارند در این رشته سرمایه گذاری نمی شود ، بودجه کشتی نیز بسیار محدود است و این رشته امکاناتی در اندازه نام خود ندارد و این دیدگاه مسئولان سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک در مورد مدال آوری با نوع توجهات آنها به کشتی ضربه می زند.



وی در مورد شرایط تیم در آستانه رقابت های قهرمانی آسیا ادامه داد: خیلی از حاشیه سازان همیشگی که چهره ای آنها مشخص است و همیشه در آستانه رقابت های مهم سعی می کنند تیم های ملی را دچار مشکل کنند این بار تیم ما را هدف قرار دادند اما من با سکوت خود به آنها اجازه ندادم خللی در برنامه های ما وارد کنند.