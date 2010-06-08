1.7 میلیارد ریال جهت ساماندهی بازارچه های مرزی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ماکو، اصغر سقط فروش صبح سه شنبه در جلسه ساماندهی بازارچه مرزی ساریسوی بازرگان، افزود: بازارچه های صنم بلاغی پلدشت، سروی ارومیه، رازی خوی و ساریسوی بازرگان بازارچه های مشمول این طرح هستند.

وی تعمیرات و ساماندهی محوطه آبرسانی و دیوارکشی بازارچه های مرزی را از جمله اقدامات انجام گرفته طی سال جاری عنوان کرد و بیان داشت: هم اکنون 56 درصد از صادرات استان از طریق این بازارچه ها و گمرکات به کشور عراق صورت می گیرد.

معاون فرماندار شهرستان ماکو نیز در این جلسه از صادرات 21 تنی کالا به ارزش 83 هزار دلار از بازارچه مرزی ساریسوی بازرگان خبر داد و گفت: طی دو ماه گذشته از این بازارچه 49 تن کالا به ارزش 800 هزار دلار وارد کشور شده است.

نادر کاظمی با بیان اینکه در این بازارچه هر ماه 350 نفر به عنوان پیله ور، حق العمل کار، ترخیص کار و نیروهای خدماتی مشغول بکار هستن، اظهار داشت: سال گذشته از این بازارچه به ارزش دو میلیون 80 هزار دلار کالا صادر و 87 هزار دلار کالا وارد کشور شده است.

آذربایجان غربی با چهار کشور ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و عراق بیش از 890 کیلومتر مرز مشترک و 9 گمرک رسمی و غیررسمی دارای هفت بازارچه مرزی است.