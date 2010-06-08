مردم صنایع دستی ایرانی هدیه بدهند

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ترویج فرهنگ استفاده از صنایع دستی به عنوان هدیه در ایام عید و مناسبتها نیازمند عزم ملی است که با کمک رسانه ها، هنرمندان و دولت محقق می شود.



حمید بقایی افزود: تا وقتی کشور هند توانایی تولید لباس را نداشت گاندی رهبر این کشور پارچه به دور خود می بست. با این اقدام او تولیدکنندگان هند پارچه تولید کردند و مردم هم با حمایت از محصولات داخلی و تحریم پارچه های انگلیسی موجب رونق صنعت هند شدند.

وی تصریح کرد: همانطور که گاندی پارچه گران هند را می خرید و از پارچه های ارزانتر خارجی استفاده نمی کرد ممکن است صنایع دستی ایرانی نیز با قیمت بیشتری نسبت به صنایع دستی خارجی عرضه شود اما با وجود گرانی بیشتر باید با خریداری این محصولات موجب رونق صنعت داخلی کشور شد.

بقایی افزود: سازمان میراث فرهنگی می تواند با طراحی شعار، بروشور، تبلیغات و غیره به مردم یادآوری کند که می توان در روزهای عید و مناسبتها از صنایع دستی به عنوان هدیه استفاده کرد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا امکان ارائه تخفیف ویژه صنایع دستی در ایام عید و مناسبتها از سوی سازمان میراث فرهنگی وجود دارد اظهار کرد: مابه التفاوت این تخفیف را چه کسی بدهد، ما بودجه نداریم صنایع دستی بخریم. اگر در بازار خرید صنایع دستی بخواهیم تخفیفی بدهیم به دلیل اینکه تولید کننده آن بخش خصوصی است باید از سوی آنها این اقدام انجام شود ضمن اینکه برای این کار باید اعتبار ویژه در نظر گرفته شود که در حال حاضر چنین بودجه ای وجود ندارد.