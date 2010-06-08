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۱۸ خرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۲۸

نشست "فلسفه هنر اسلامی" برگزار می‌شود

اولین نشست تخصصی فلسفه هنر اسلامی به همت گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی روز پنج شنبه بیستم خرداد در تالار معرفت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در قم برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دراین نشست یک روزه چهره‌های شاخص هنر کشور از جمله آیدین آغداشلو، دکتر بلخاری، دکتر ضیمران و دکتر بنی اردلان به بحث و تبادل نظر و همچنین ارائه مقاله در زمینه فلسفه هنر اسلامی خواهند پرداخت.

در این نشست تخصصی که دبیری علمی آن بر عهده حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه است دکتر بنی اردلان با موضوع "رابطه هنر اسلامی - ایرانی با سینما "، آیدین آغداشلو با موضوع " هنر اسلامی در ادوار مختلف " ، دکتر بلخاری با موضوع " رابطه اسلام و هنر "و دکتر ضیمران با موضوع " چیستی فلسفه هنر از منظر غربی " به ارائه مقاله و ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

این نشست صبح روز پنج شنبه 20 خرداد ماه ساعت 10 تا 13 با حضور علاقمندان به هنر در تالار جلسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم برگزار می‌شود.

کد مطلب 1096976

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