کشتیهای نجات ظرفیت جهانی آزادی فلسطین است

حسین علایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدام غیرقانونی رژیم صهیونیستی در حمله به کاروان کمک رسانی به مردم مظلوم غزه، اظهار داشت: رژیم صهیونیستی پس از حرکت کاروانهای آزادی به غزه در شرایط بد و بحرانی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه اگر رژیم صهیونیستی اجازه می داد کشتی های حامل کمکهای بشردوستانه به ساحل نوار غزه برسند و کالاهای خود را در آنجا تخلیه کنند، این به مفهوم شکستن محاصره سه ساله نوارغزه بود ، گفت : حتی این حرکت می توانست به حضور گسترده همه کشورها در نوار غزه تبدیل شود بطوریکه موجبات آزادی 5/1 میلیون فلسطینی زندانی ساکن غزه را فراهم کند.

علایی با اشاره به اینکه در افکار عمومی رژیم صهیونیستی به عنوان یک جنایتکار بین المللی شناخته شده است، عنوان کرد: در این شرایط رژیم صهیونیستی بین بد وبدتر همان سنت قبلی خود را که کشتن مردم وجنایت علیه بشریت بود را انتخاب کرد چرا که در طول 60 سال گذشته همواره جنایت و کشتن انسانهای بی گناه جزء ذات این رژیم جعلی بوده است.

وی با بیان اینکه اسرائیل برای جلوگیری از محاصره نوار غزه دست به چنین حمله وحشیانه ای زده است، گفت: این رژیم چون مطمئن بود که کشوری مثل آمریکا و برخی کشورهای اروپایی حرفی فراتر از سرزنش این رژیم نخواهند زد و شورای امنیت سازمان ملل نیز که تحت نفوذ قدرت های بزرگ می باشد اقدامی عملی را علیه این رژیم انجام نخواهد داد دست به چنین کار احمقانه ای زد.

این کارشناس مسائل بین المللی در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه ابتکار حرکت کشتی های حامل مواد غذایی، دارویی و ساختمانی با افرادی که هیچ گونه سلاحی نداشتند عملی کردن همان تدبیری است که امام خمینی (ره) در اوایل انقلاب در خصوص آزادی قدس فرمودند مبنی بر اینکه اگر همه مسلمانان با یکدیگر متحد شوند و هرکدام یک سطل آب بریزند اسرائیل را آب خواهد برد، گفت: چنین ابتکاری استفاده از ظرفیت عمومی مردم و جهان اسلام برای آزادسازی سرزمین های اشغالی تلقی می شود یعنی بدون جنگ هم می توان سرزمین های اشغالی را از چنگال رژیم صهیونیستی آزاد کرد.

وی با بیان اینکه طبیعتا جمهوری اسلامی ایران از این حرکت پشتیبانی خواهد کرد، ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی ایران کاروان های گسترده کمک رسانی به مردم مظلوم غزه را به آنجا بفرستد.

این کارشناس مسائل استراتژیک با تاکید بر اینکه دولت ایران نباید بصورت مستقیم چنین اقدامی را انجام دهد، گفت: این حرکت که حرکتی بشر دوستانه است را باید سازمان های غیر دولتی و مردم نهاد کشورمان با همکاری سازمان های مردم نهاد کشورهای دیگر از جمله کشورهای عربی انجام دهند.

وی با بیان اینکه ایران می تواند با کمک کشورهای دیگر با ارسال کشتی به نوار غزه مبدا ایجاد وحدت در خاورمیانه باشد، گفت: کشورهای حاشیه خلیج فارس سوریه، ترکیه، مصر، اردن و لبنان نیز می توانند در این حرکت خودجوش کمک رسانی به مردم بی دفاع غزه سهیم باشند.

علایی در عین حال تصریح کرد: البته ممکن است این حرکت ها در ابتدا تلفات و ضایعاتی به همراه داشته باشد اما در ادامه امکان برخورد با آنان از سوی رژیم صهیونیستی وجود نخواهد داشت.

وی درپایان خاطرنشان کرد: اگر 57 کشوراسلامی دنیا هرکدام یک کشتی را به سوی نوار غزه ارسال کنند طبیعتا رژیم اسرائیل هم آمادگی رویارویی با 57 کشتی را نخواهد داشت.