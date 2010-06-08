کرج از لحاظ جمعیت شاغل در بین استانهای کشور رتبه پنجم را دارد

میر احد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: هدف اصلی فعالیتهای اداره کل کار وامور اجتماعی، پیشگیری از تنشها و تقویت روحیه کاری و ایجاد محیط با نشاط و امن و بهره وری بالا در محیطهای صنعتی و کارگری منطقه است.

وی ادامه داد: همچنین علاوه بر توانمندیهاو ظرفیتهای تولیدی و خدماتی دارای استعداد های کشاورزی و دامی، گردشگری و همچنین با وجود دانشگاهها و مراکز علمی بزرگ دارای قابلیتهای بالایی است که سعی این اداره کل بر آن است تا با تقویت وجدان کاری و تعلق خانوادگی در محیطهای کاری ، صنعتی و ... محیطی بدون تنش و درگیری و با امنیت بیشتر برای پیشبرد اهداف کاری فراهم کند.

حسینی در ادامه این نشست ضمن بر شمردن فعالیتهای تشکلات کارگری غرب استان تهران وجود این تشکلات را در تنظیم روابط کارگر و کارفرما و ایجاد محیط آرام و کم تنش در واحدهای کارگری و مشمول قانون کار مثمر ثمر دانست و آنها را بخش مهمی در تنظیم این رابطه و جلوگیری از درگیریهای کاری معرفی کرد و ادامه داد: علاوه بر تشکلهای کارگری ، بخش روابط کار با وجود 22 هیئت تشخیص و 12 هیئت حل اختلاف و500 هئیت سازشی از ارکان اصلی حل مناقشات کارگرو کارفرما در سال گذشته تابحال بوده اند و همچنین کمیتههای بیمه بیکاری استانی به همراه کمیته های شهرستانها با پرداخت بیمه بیکاری متناسب با حقوق کارگران مشمول این قانون به شکل موثری در کاهش تنشها و اختلافات کارگری و کارفرمایی موثر بوده اند.

میراحد حسینی تصریح کرد: واحد بازرسی اداره کل کار و امور اجتماعی غرب استان تهران نیز با فعالیت و حضور موثر و همه جانبه بازرسان خود در بازرسی های دوره ایی و موردی علاوه بر حسن اجرای مقررات کار و دستور العملهای آن در محیطهای صنعتی و تولیدی با گزارشهای به موقع و دقیق از مشکلات واحدها در زمینه های مختلف در بسیای از موارد از بروز حوادث و مشکلات جلوگیری به عمل آورده اند.

مدیر کل کارو امور اجتماعی غرب استان تهران اظهار داشت: تمامی کمیته ها و هیئتهای بدوی و حل اختلاف، هیئت موضوع ماده 22، کمیته ایمنی و حفاظتی ، هیتهای سازشی ، کمیته بیمه بیکاری و... دست به دست هم داده و با تعامل بسیار نزدیک و صمیمی که با هم دارند و کارها و فعالیتهایی که انجام میدهند به نتایج موثری رسیده اند که ثمره آن ایجاد محیطهای کارگری بی تنش و کم تنش و با آرامش در منطقه است.