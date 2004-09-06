شعلان خبر دستگيري معاون رئيس جمهوري سابق عراق را تكذيب كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازسايت اينترنتي محيط، وي افزود: دولت موقت عراق هيچ اطلاعي درمورددستگيري الدوري ندارد و آنچه كه دراين خصوص به نقل از وزارت دفاع گفته شده است بي پايه و اساس است .

پيش ازتكذيب اين خبر، وزارت دفاع عراق در بيانيه اي از بازداشت ابراهيم عزت الدوري در تكريت در شمال عراق خبرداده بود .

بعداز ظهر روز گذشته نيروهاي آمريكايي به همراه گارد ملي عراق پس از يك زدو خورد چند ساعته كه منجر به كشته شدن دستكم 70 تن شد ، معاون سابق رئيس جمهوري عراق را در بيمارستاني در شهر تكريت دستگير كردند.

با اين حال وزارت دفاع عراق اعلام كرد : عزت ابراهيم الدوري شمشين نفراز ليست 55 نفره افراد تحت تعقيب نيروهاي آمريكايي است كه مقامات آمريكايي براي سر وي 10 ميليون دلار جايزه تعيين كرده بودند.

اين منبع خبري افزوده است ارتش آمريكا هم اعلام كرد الدوري در اختيار نيروهاي اين كشور قرار نگرفته است و هيچ اطلاعي در مورد دستگيريش توسط عراقيها ندارد .

معاون نخست وزير موقت عراق گفته است : آزمايش دي ان اي براي شناسايي فرد دستگير شده كه تصور مي شود عزت ابراهيم الدوري است به زودي انجام خواهد شد.

وي افزود : دولت موقت عراق نمي تواند بازداشت الدوري را تا زماني اعلام نتايج آزمايشات پزشكي تاييد كند . به گفته معاون نخست وزير موقت عراق ، اين آزمايشها توسط تيم پزشكان آمريكايي و عراقي صورت خواهد گرفت .

اين اظهارات درحالي مطرح مي شود كه وائل عبداللطيف وزير دولت موقت عراق در امورمنطقه خبرداد كه نظاميان آمريكايي و عراقي فردي را دستگيري كرده اند كه 75 تا 90 درصد احتمال مي دهند كه الدوري باشد.

وي افزود : يك عربي خارجي كه از الدوري حمايت مي كرد گفته است معاون سابق رئيس جمهوري عراق از بيماري سرطان رنج مي برد .

عبداللطيف حال الدوري را بسيار وخيم اعلام كرد و گفت : وي در شرايط جسمي بسيار دشواري بسر مي برد .