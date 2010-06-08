به گزارش خبرنگار مهر دربندرعباس، صبح سه شنبه سردار سیروس سجادیان در نشست مطبوعاتی بیان کرد: طرح تقویت مرزبانی نیروی انتظامی به صورت کامل در شورای نگهبان دیده شده تا مرزهای کشور از هرگونه گزند قاچاقچیان در امان بماند.

وی با بیان اینکه مبارزه با قاچاق سوخت، انسان، کالا و انواع موادی که باعث آسیب به جامعه می‌شود از وظایف این ارگان است، اعلام کرد: یکی از راهکارهای ارائه شده ایجاد بازارچه مرزی در این مناطق است که باعث کاهش قاچاق کالا و ایجاد امنیت پایدار با مشارکت مرزنشینان می‌شود.

سجادیان اظهار داشت: بسیاری از مرزنشینان به علت مشکلات تردد و دوری به مرکز استان و با شهرستان نزدیک مجبور به فروش کالاهای خود به صورت غیر قانونی می‌شوند که ایجاد این بازارچه کمک بسیار زیادی به کسب درآمد این افراد می‌کند.

وی اذعان کرد: ایجاد بازارچه مرزی که یکی از راه های جلوگیری از قاچاق و خرید و فروش غیر قانونی کالا است می‌تواند باعث ایجاد امنیت پایدار وتثبیت و توسعه تردد صحیح در مرزها شود.

معاون اطلاعاتی مرزداری کشور تصریح کرد: هدف اصلی ایجاد امنیت برای مرزنشینان و جلوگیری از قاچاق و ایجاد امنیت در این مناطق است.

سجادیان خاطر نشان کرد: با سازمان دهی و تقویت مرزبانی ها روز به روز شاهد ارتقا و نظم بیشتری در این ارگان هستیم.

وی تاکید کرد: با همکاری تعامل و هماهنگی با سایر سازمان‌های زیربط در مورد مبارزه و کاهش در امر قاچاق در مرزها هستیم که باید با برنامه های دقیق و حساب شده با این عوامل برخورد کرد.

معاون اطلاعاتی مرزداری کشور در مورد کشفیات کالا در 15 روز گذشته گفت: 160 هزار میلیارد ریال کشفیات قاچاق کالا را در 15 روز گذشته در استان داشتیم و همچنین دستگیری پنج نفر از اشرار مواد مخدر از گروه پژواک را نیز در حوزه کشوری داشته‌ایم.

سجادیان افزود: 500 هزار لیتر سوخت در دو ماه گذشته در حوزه دریابانی کشف و 20 روز پیش نیز بیش از 180 کیلو مواد مخدر(تریاک)، چهارقبضه اسلحه و سه نفر در حوزه شرق دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: در طول دو ماه گذشته 194 کیلوگرم مواد مخدر، 548 هزار و 680 لیتر سوخت قاچاق،90 هزار و 934 توپ البسه ،پنج هزار و 32 دستگاه رسیور و 23 هزار و 473 دستگاه تجهیزات ماهواره کشف و با انجام یکسری عملیات اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شدند.

معاون اطلاعاتی مرزداری کشور اعلام کرد: مجموعا تا کنون بیش از 150 نفر قاچاقچی در جنوب کشور دستگیر شده اند.

سجادیان بیان کرد: حوزه مرزداری کشور به سه قسمت اصلی شمال غرب، غرب و جنوب تقسیم شده است که با تدابیر مناسب از انواع قاچاق و ناامنی در این مناطق جلوگیری می‌شود.

وی تاکید کرد: امسال نسبت به سال گذشته در یک مرحله بیش از 143 درصد در کشفیات رشد وجود داشته است.