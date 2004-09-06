ساختمان هاي فرسوده تهران ، بيشترين حادثه را مي آفريند

مهندس حميد ضيايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: نشست چاههاي ساختمان هاي قديمي بر اثر خالي شدن زير چاه براثر گذشت زمان، ريزش ساختمان هاي مجاور ساختمان هاي در حال احداث در پي گودبرداري هاي غير اصولي، ريزش آوار ساختمان هاي قديمي ، فرسوده و غير مسكوني از مهمترين حوادث در اين زمينه مي باشند.

به گفته وي برخي ها ريزش آوارها را به يكديگر مربوط كرده و عامل آنرا نيززلزله احتمالي تهران عنوان مي كنند ، در حالي كه اينها جزء حوادث عادي تهران بوده و از گذشته نيزوجود داشته است و عامل اصلي آن فرسودگي ساختمان هاست .

مدير عامل سازمان آتش نشاني تهران گير كردن حلقه انگشتري و واشر در انگشت افراد و آسانسوررا ازديگر حوادث مهم تهران برشمرد و اظهار داشت: به طور متوسط در هر روز بين يك تا دو بار ماموران آتش نشاني در اين زمينه ها عمليات امداد و نجات انجام مي دهند.

وي همچنين تصريح كرد: نقص فني يا استفاده بيش از ظرفيت عامل اصلي حوادث آسانسورهاست، لذا به منظور پيشگيري از اين حوادث توصيه مي شود كه براي آسانسورهاي ساختمان هاي بلند ، كادر فني ثابت وجود داشته باشد و در ساختمان هاي متوسط نيز سيستم آسانسورشان بايد به طور مستمر كنترل شود.

به گفته ضيايي حوادث آسانسور كمتر خطر ساز و مشكل آفرين شده و موارد فوتي يا مجروحيت نيز در آن بسيار نادر مي باشد.

مدير عامل سازمان آتش نشاني تهران نشت آب را از ديگر حوادثي برشمرد كه بخش زيادي از عمليات هاي امداد و نجات اين سازمان را به خود اختصاص مي دهد.

وي اضافه كرد: برخي افراد به هنگام ترك منزل شير آب را باز گذاشته و طبقات پايين تر با مشاهده قطرات آبي كه از سقف منازلشان مي چكد سازمان را در جريان آن قرار مي دهند.

وي اتصال سيستم ها و كابل هاي برق را نيز از شايع ترين علل بروزحريق عنوان كرد.