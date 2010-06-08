سئول درصدد تحریم پیونگ یانگ نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"چون یونگ وو" معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی پیش از سفر به پکن که با هدف جلب حمایت چین علیه کره شمالی صورت گرفته است، به خبرگزاری یونهاپ کره گفت : سئول در پی اعمال دور جدید تحریم علیه پیونگ یانگ نیست.

وی افزود: هیچ منفعت کاربردی در تحریم های جدید شورای امنیت وجود نخواهد داشت، زیرا هم اکنون چنین اقداماتی وجود دارد.

یونگ وو گفت : اما شورای امنیت ارگان اصلی و مسئول حفظ صلح و ثبات بین المللی است و با توجه به چنین مسئولیتی این شورا باید اقداماتی را در زمینه غرق شدن کشتی "چئونان" انجام دهد.

خبرگزاری فرانسه در ادامه این مطلب می نویسد هم اکنون آمریکا، انگلیس و فرانسه حامی کره جنوبی در تنبیه کره شمالی به سبب غرق شدن کشتی چئونان هستند، اما چین و روسیه آشکارا موضع خود را در این باره اعلام نکرده اند.

همچنین در حادثه ای که ماه گذشته برای یک فروند کشتی متعلق به کره جنوبی در آبهای مورد مناقشه دو کشور رخ داد علاوه بر غرق شدن کشتی 46 ملوان کره ای نیز غرق شدند که این بدترین حادثه نظامی رخ داده برای سئول پس از جنگ دو کره بود.

نتایج تحقیقات نشان می دهد که در تاریخ 26 ماه مارس کره شمالی اقدام به شلیک یک فروند موشک در زیر دریا (اژدر) کرده که این اژدر انفجار مهیبی را در زیر دریا سبب شده و همین انفجار سبب شکسته شدن کشتی چئونان به دو قسمت و سپس غرق شدن آن گشته است.