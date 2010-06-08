مردم یاد امام را با تبعیت از رهبری گرامی داشتند/ بی حرمتی دشمن را شاد می کند

حجت الاسلام حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام طی گفتگو با خبرنگار سیاسی مهر در خصوص حضور گسترده و کم سابقه مردم در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) که جمعه گذشته در جوار ملکوتی بنیانگذار رهبر کبیر انقلاب اسلامی برگزار شد ، گفت : این حضور سرمایه بسیار بزرگی است که مردم پس از گذشت 31 سال، هنوز هم به شکل میلیونی در صحنه حاضرند و خط امام و منش امام را پاس می‌دارند و یاد و خاطره آن عزیز را با تبعیت از مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) با حضور بی‌نظیر خود گرامی می ‌دارند.

وی افزود: این موضوع کمی نیست، دنیا فهمید که راه امام و خط امام و منش امام همچنان مورد تأیید قاطبه مردم بزرگ ایران است. در عین حال همه مسئولان نظام باید قدردان این حضور مردم درتمامی صحنه‌ها باشند و به مردمی که درتمامی صحنه‌های انقلاب حضوری فداکارانه داشته‌اند و دارند، خدای ناکرده نگاهی ابزاری نداشته باشند.

وی با اشاره به برخی مسائل حاشیه‌ای این نماز از جمله ممانعت عده ای از سخنرانی حجت الاسلام سید حسن خمینی ادامه داد: جدای از مسائل سیاسی و جناحی که امروزه متأسفانه همه‌چیز و حتی گاه منافع انقلاب و خط امام را نیز تحت الشعاع قرار داده، باید به چند نکته در این خصوص اشاره نمود. اول اینکه، ادب و اخلاق اسلامی و منش ایرانی ایجاب می‌کرد کسی که لباس روحانیت بر تن دارد و نوه همان امامی است که این مراسم باشکوه جهت تکریم وی برگزار گردیده و خود او دارای مراتب فضل و مناصب عالی علمی در حوزه علمیه و از مدرسین سطح عالی حوزه علمیه قم و صاحب‌نظر در مسائل فقهی و سیاسی است، نباید مورد هتک حرمت قرار می‌گرفت. این امر خلاف همة چارچوب‌های اخلاقی و معیارهای دینی و شرعی است.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: دوم اینکه، منش ملت ایران اجازه نمی‌دهد که کسی که خود صاحب‌عزا است و رسم بر آن است که شرکت‌کنندگان علاوه بر تجلیل از مقام امام راحل، برای تسلیت‌گویی به خاندان و بیت امام به این مراسم آمده‌اند، عده‌ای تحریک شده، یادگار امام را مورد عتاب و خطاب قرار داده و حتی اجازه تشکر و قدردانی از خود ملت و شرکت‌کنندگان در مراسم را هم به او ندهند.

وی گفت: مگر سید حسن خمینی، صاحب‌عزا و متولی آن مرقد مطهر نبود؟ مگر او یادگار امام نیست؟ مگر او در حال حاضر بزرگ بیت امام نیست؟ این بی ‌ادبی چه معنایی دارد؟ این هتّاکی به قدری زشت بود که کمتر سابقه‌ای برای آن می‌توان پیدا کرد.

روحانی افزود: سوم اینکه، باید عرض کنم یکی از اهداف این تجمع میلیونی آن بود که به دنیا اعلام کنیم پس از گذشت 31 سال مردم به خط امام و راه امام وفادار مانده‌اند اما متأسفانه با کاری که علیه سخنرانی سید حسن خمینی شکل گرفت، گویی حاشیه بر متن غلبه پیدا کرد و آنچه را که رسانه‌های خبری بیگانه به آن پرداختند نه تنها این حضور میلیونی نبود بلکه فقط به قضیه اختلاف‌ برانگیز این مراسم پرداختند. البته این‌گونه توجه رسانه‌ها هم از روی خباثت بود و هم تا حدّی طبیعی بود چون رسانه‌ها همیشه به دنبال مسائلی جنجالی هستند که به شکل غیرمعمول شکل می‌یابد و آنچه غیرمعمول این مراسم بود، همین مسأله بود.

"خوشحال کردن ضد انقلاب و دادن خوراک به رسانه‌های بیگانه و منحرف کردن افکار عمومی جهانی از حضور میلیونی مردم به سمت اختلافات داخلی، تنها فایده‌اش خوشحالی دشمنان و تحت‌الشعاع قرار گرفتن حضور میلیونی مردم بود."

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: پس ازاین عمل ناپسند ، ملاطفت مقام معظم رهبری از سید حسن خمینی گویای این امر بود که ایشان نیز از ناراحتی وی آزرده شده بودند. قطعاً چنین اعمال دور از ادب و اخلاقی نمی‌تواند مورد تأیید هیچ منصفی قرار بگیرد. معظم له هم در آغاز خطبة نماز نیز به تقوا در سخن و گفتار و بر «قول سدید» تأکید نمودند، که می‌تواند اشاره‌ای هم به این ماجرا باشد. باید بگویم این‌گونه اعمال که متأسفانه برخی از رسانه‌ها نیز به آن دامن می‌زنند و حتی شاید در طراحی آن و تهییج افراد نیز نقش داشته‌اند باعث خواهد شد که حرمت‌شکنی از همه مرزها عبور کند. همه باید بدانند اگر حرمت‌شکنی باب شد، دیگر حدّ یقفی برای آن متصور نیست و دیر یا زود دامن همه، حتی طراحان آن را هم خواهد گرفت.

روحانی افزود: شاخص امام حضور اکثریت مردم در صحنه‌ها بود. اینکه عده‌ای قصد منزوی کردن یاران و نزدیکان امام و خادمان به این ملت و حتی خاندان بزرگ و مکرّم امام از صحنه سیاسی کشور را دارند، قطعاً مغایر با خط امام و شاخص‌های امام است. خاص شدن صحنه برای عده‌ای و تهدید متفکران و منتقدان باعث گریز مردم از صحنه می‌شود. اگر این امر برای این عده منفعت کوتاه‌ مدت در پی داشته باشد برای انقلاب، نظام، کشور، منافع ملی و خط امام بسیار خطرناک است. مگر مقام معظم رهبری همواره بر حضور و جذب حداکثری و دفع حداقلّی و انسجام و وحدت ملّی تأکید نفرمودند؟ این‌گونه تفرقه‌افکنی در روزی که روز امام و روز انتخاب مقام معظم رهبری است با همه معیارهای مورد نظر امام راحل و مقام معظم رهبری در تضاد است.

وی ادامه داد: کسانی که چنین خطایی را مرتکب شده‌اند باید بدانند که دانسته یا ندانسته موضوع حضور میلیونی مردم و تکریم و تعظیم ملت در برابر امام و خط امام را تحت‌الشعاع کاری قرار دادند که نتیجه و ثمره آن تنها به نفع ضد انقلاب و بیگانگان بود.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان به مهر گفت: ایجاد تردید نسبت به یاران واقعی امام و فرزندان و وابستگان و بیت امام روندی است که برخی از کوتاه ‌فکران و قدرت‌طلبان دنبال می‌کنند و اگر امروز انقلابیون حقیقی و صاحبان اصلی انقلاب در برابر این‌گونه هتاکی‌ها ساکت بمانند، قطعاً در آینده نوبت خط امام و حتی خود امام خواهد رسید. این زنگ خطری است که اگر امروز به فکر آن نباشیم، خدای ناکرده در آینده نه چندان دور باید شاهد از دست رفتن آثار مجاهدت‌ها و فداکاری میلیون‌ها مردم این سرزمین در طول 50 سال گذشته، باشیم.