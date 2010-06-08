100پیشنهاد کمیته کاهش قیمت/ افزایش ظرفیت تولید نان صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر مهدی غضنفری صبح امروز در یک نشست خبری با اشاره به برگزاری جلسات کمیته کاهش قیمت تمام شده گفت: بعد از طرح این موضوع در وزارت بازرگانی و تشکیل کارگروه مربوطه کارگروهی در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی شکل گرفته که 15 دستگاه اجرایی عضو آن هستند و ماحصل کار آنها تدوین بیش از 100 پیشنهاد در حوزه بهبود فضای کسب و کار، تولید، توزیع، صادرات و شناسایی راهکارهای بهبود آن بوده است.

وزیر بازرگانی افزود: مجموعه این پیشنهادها به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شده و بعد از بحث و بررسی در کمیته های تخصصی به تصویب می رسد.

وی تصریح کرد: هدف اصلی نهضت کاهش قیمت تمام شده شکار اتلاف ها و هزینه های اضافی پنهان در اقتصاد ایران است که پیش بینی می شود بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها باید از سر راه تولید بازار کشور برداشته شود.

افزایش ظرفیت تولید نان صنعتی

غضنفری با اشاره به افتتاح یک واحد نان صنعتی امروز در تبریز خاطرنشان کرد: ظرفیت فعلی تولید نان صنعتی در کشور به جز کارخانه ای که امروز افتتاح می شود 30 هزار تن است که تا پایان سال واحد نان صنعتی در کشور افتتاح خواهد شد و با افزایش 220 هزار تنی تولید بعد از راه اندازی آنها سر جمع تولید نان صنعتی در کشور به 250 هزار تن خواهد رسید.

وی ابراز امیدواری کرد که در ماههای تیر و مرداد سال جاری چند واحد نان صنعتی در کشور افتتاح شود و افزود: وزارت بازرگانی با اختصاص یارانه سود تسهیلات بانکی به این واحدها از راه اندازی واحدهای تولید نان صنعتی در کشور حمایت می کند.

وزیر بازرگانی همچنین در خصوص ایجاد واحدهای استاندارد ذخیره سازی گندم در کشور گفت: تا پایان سال 88 در بخشهای خصوصی و دولتی 7 میلیون تن به ظرفیت فضاهای استاندارد نگهداری غلات در کشور اضافه شد و تصور می شود در سال جاری 970 هزار تن ظرفیت جدید ایجاد شود. ضمن اینکه برای سال آینده نیز احداث یک میلیون تن از این فضاها برنامه ریزی شده است تا بتوان مجموع ظرفیت سیلوسازی در کشور را به 9 میلیون تن رساند.

به گفته غضنفری اگر ایران بخواهد به قطب تجارت غلات در منطقه تبدیل شود باید ظرفیت سیلوهای خود را تا 18 میلیون تن افزایش دهد بنابراین وزارت بازرگانی از سرمایه گذاران درخواست می کند تا برای احداث این فضاها پیش قدم شوند.

خرید بیش از یک میلیون و 800 هزار تن گندم از کشاورزان

غضنفری با بیان اینکه خرید گندم از کشاورزان در 14 استان آغاز شده است، گفت: خرید گندم استانهای هرمزگان، بوشهر، کرمان، فارس، خوزستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان، قم، کهگیلویه و بویراحمد و استان مرکزی انجام شده است که در مجموع یک میلیون و 785 هزار تن گندم را شامل می شود اما سیر خرید گندم همچنان ادامه دارد.

وزیر بازرگانی گفت: اوج خرید گندم در ماه های خرداد، تیر و مرداد است که تصور می شود 8 میلیون تن گندم به مراکز خرید عرضه شود. البته در مورد ذخیره سازی محدودیت ظرفیت داریم که از دستگاههای دولتی و خصوصی درخواست می شود ذخیره گاه های مطمئن خود را در این ماهها در اختیار ادارات بازرگانی قرار دهند.

وی از امضای تفاهم نامه با وزارت تعاون در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: هدف ما این است که تعاونی ها در خرید و ذخیره سازی گندم مشارکت کنند.

2 هزار فروشگاه آماده شرکت در طرح میزان

وی با اشاره به دریافت اطلاعات 800 هزار نفر از کارمندان دولت برای مشارکت در طرح میزان گفت: به صورت نمونه برای وزارتخانه های آموزش و پرورش و بازرگانی کارت صادر و خریدهایی انجام شده است. ضمن اینکه تا 3 هفته آینده 2 هزار فروشگاه آماده عرضه کالاها می شوند.

وزیر بازرگانی از افتتاح طرح میزان 2 در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: بر این اساس تمام خریدهای دولتی از طریق سامانه ای صورت می گیرد که از سوی وزارت بازرگانی برنامه ریزی شده است.

این عضو کابینه دهم ادامه داد: شورای اشتغال هفته گذشته مصوب کرده است تا منابع لازم برای اجرای طرح میزان یک را فراهم آورد.

رئیس جمهور مهمان اصناف کشور

وزیر بازرگانی از رایزنی ها برای حضور رئیس جمهور در روز اصناف خبر داد و گفت: همچنین به زودی همایشی در رابطه با فروشگاه های زنجیره ای برگزار خواهد شد ضمن اینکه اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای در حال شکل گیری است.