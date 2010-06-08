حمایت خیرین از 260 خانواده نیازمند در جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه غفاری با اشاره به فعالیت سه مرکز کارآفرینی در این مجتمع اظهار داشت: دانش آموزان و فارغ‌ التحصیلان این موسسه بر اساس میزان علاقه‌ مندی مهارتهایی مانند کار با رایانه، گلسازی و خیاطی را نیز می‌آموزند.

وی، توانمند‌سازی خانواده ایتام نیازمند و زنان سرپرست خانوار را از دیگر اهداف این مرکز کارآفرینی برشمرد و گفت: تا کنون 260 خانواده محروم شناسایی و خدماتی برای آنان در این مرکز ارائه شده است.

عضو هیئت مدیره مجتمع آموزشی فرهنگی کرامت، ظرفیت آموزشی این موسسه را سالانه دو ‌هزار دانش آموز نیازمند برشمرد و افزود: خیرین مدرسه ساز ماهانه حدود 80 میلیون تومان هزینه‌ های این مجتمع و دانش‌آموزان را تامین می‌کنند که از این میزان 30 میلیون تومان صرف هزینه مدرسه می‌شود.

وی به وجود درمانگاه ویژه پرسنل، دانش‌آموزان و فارغ التحصیلان این موسسه اشاره کرد و افزود: این درمانگاه توسط پزشکان داوطلب به صورت افتخاری اداره می‌شود این در حالی است که مرکز مشاوره‌ای هم در درمانگاه مستقر است و خدمات مشاوره‌ای رایگان را به دانش‌آموزان و خانواده‌های تحت پوشش ارائه می‌کند.