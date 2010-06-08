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۱۸ خرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۵۷

حمایت خیرین از 260 خانواده نیازمند در جنوب تهران

حمایت خیرین از 260 خانواده نیازمند در جنوب تهران

عضو هیئت مدیره مجتمع آموزشی فرهنگی کرامت از شناسایی خانواده های نیازمند خبر داد و گفت: در حال حاضر 260 خانواده محروم در جنوب تهران توسط افراد خیر و نیکوکار حمایت می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه غفاری با اشاره به فعالیت سه مرکز کارآفرینی در این مجتمع اظهار داشت: دانش آموزان و فارغ‌ التحصیلان این موسسه بر اساس میزان علاقه‌ مندی مهارتهایی مانند کار با رایانه، گلسازی و خیاطی را نیز می‌آموزند.

وی، توانمند‌سازی خانواده ایتام نیازمند و زنان سرپرست خانوار را از دیگر اهداف این مرکز کارآفرینی برشمرد و گفت: تا کنون 260 خانواده محروم شناسایی و خدماتی برای آنان در این مرکز ارائه شده است.

عضو هیئت مدیره مجتمع آموزشی فرهنگی کرامت، ظرفیت آموزشی این موسسه را سالانه دو ‌هزار دانش آموز نیازمند برشمرد و افزود: خیرین مدرسه ساز ماهانه حدود 80 میلیون تومان هزینه‌ های این مجتمع و دانش‌آموزان را تامین می‌کنند که از این میزان 30 میلیون تومان صرف هزینه مدرسه می‌شود.

وی به وجود درمانگاه ویژه پرسنل، دانش‌آموزان و فارغ التحصیلان این موسسه اشاره کرد و افزود: این درمانگاه توسط پزشکان داوطلب به صورت افتخاری اداره می‌شود این در حالی است که مرکز مشاوره‌ای هم در درمانگاه مستقر است و خدمات مشاوره‌ای رایگان را به دانش‌آموزان و خانواده‌های تحت پوشش ارائه می‌کند.

کد مطلب 1097075

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