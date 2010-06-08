الزام پلیس به تحویل خودرو به مالک در صورت حضور قبل یا حین حمل

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه موادی دیگر از لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی را بررسی و به تصویب خود رساندند.

براساس این مصوبه مجلس هرگاه وسیله نقلیه مطابق قانون به توقفگاه اعزام شود ترخیص آن منوط به پرداخت جرایم و تسلیم مفاصا حساب و ارائه اصل رسید خودرو یا دستور مقام قضایی است و در صورت ظن قوی درعدم مالکیت ، ارائه مدرک اثبات مالکیت ضروری است.

هزینه‌های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه حسب مورد به عهده متخلف، مالک، متصرف ‌یا قائم مقام قانونی آنان خواهد بود.

مجلس مصوب کرد هزینه‌های یاد شده برابر تعرفه‌هایی است که به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

بر اساس مصوبه مجلس در صورتی که در اثر حمل یا نگهداری خساراتی به خودرو یا محموله آن وارد شود ، جبران آن با حمایت راهنمایی و رانندگی از خسارت دیده حسب مورد بر عهده حمل کننده یا نگهدارنده است.

بر اساس این مصوبه در کلیه موارد اگر قبل از حمل یا در حین حمل خودرو و مالک آن حاضر شود و تقاضای تحویل خودرو را کند مأموران موظفند ضمن صدور قبض جریمه،‌ خودرو را تحویل نمایند.

بررسی مواد دیگر این لایحه به جلسه بعد مجلس موکول شد.

