میراث فرهنگی در زمینه رفع موانع گردشگری جاده چالوس همکاری نمی کند

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در زمینه کمک به رفع موانع گردشگری در بخش آسارا و جاده چالوس وظیفه بسیار مهمی بر عهده دارد در حالیکه همکاری این نهاد در این زمینه تاکنون چندان مطلوب نبوده است.

وی ادامه داد: امیدوار بودیم این امر طی مرور زمان روند بهبود به خود بگیرد درحالیکه این مشکل ادامه دارد و همچنان شاهد عدم کافی نبودن همکاری میراث فرهنگی در خصوص طرح مناطق گردشگری آسارا هستیم.

این مسئول بیان کرد: به دنبال کافی نبودن تلاشها و فعالیتهای میراث فرهنگی در زمینه یادشده، همه تلاش خود را در این خصوص به کار گرفته ایم و به دنبال فعال تر کردن زمینه های تحقق طرح گردشگری در شهرستان کرج به ویژه بخش آسارا هستیم.



وی اظهار داشت: برغم گذشت چندین سال از مصوبه دولت در خصوص مناطق گردشگری کرج و آسارا هنوز هم میراث فرهنگی در این خصوص وارد فعالیت جدی نشده که این امر نیازمند اصلاح است.



این مسئول خاطرنشان کرد: از میراث فرهنگی انتظار می رود در زمینه فعال تر کردن و رونق دادن به فعالیتهای گردشگری و توریسم در بخش آسارا و شهرستان کرج همه تلاش خود را به کار گیرد و در این زمینه به همه وظایف خود عمل کند.

وی افزود: بسیاری از کرجی ها در زمینه طرح گرشگری از نمایندگان خود سئوال می کنتد اما خود ما نیز نمی دانیم بلاتکلیفی در این زمینه تا کی ادامه دارد و دستگاه های ذیربط چه زمانی می خواهد در این خصوص وارد عمل شوند.

اکبریان اضافه کرد: صورت عملی شدن طرح مناطق گردشگری کرج بسیاری از توانایی های ناشناخته این شهرستان در زمینه گرشدگری معرفی می شود و ظرفیتها از حالت بالقوه به حالت بالفعل درمی آیند، هریک از دستگاه ها که در این زمینه مسئول است باید مسئولیت و وظیفه خود راجدی بگیردد و اجازه ندهد در زمینه های گردشگری به کرج بیش از این ظلم شود.