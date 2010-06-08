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۱۸ خرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۳۷

استقبال آسیا از پیشنهاد ایران/

راه‌اندازی لیگ قهرمانی باشگاه‌های تیراندازی آسیا بررسی می‌شود

راه‌اندازی لیگ قهرمانی باشگاه‌های تیراندازی آسیا بررسی می‌شود

پیشنهاد فدراسیون تیراندازی ایران به کنفدراسیون تیراندازی آسیا مبنی بر راه‌اندازی لیگ قهرمانی باشگاه‌های آسیا با استقبال "شیخ‌سلمان آل‌صباح" رو‌به‌رو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی هاشمی، رئیس فدراسیون تیراندازی ایران در نامه ای به شیخ سلمان، رئیس کنفدراسیون تیراندازی آسیا‌، پیشنهاد راه‌اندازی لیگ قهرمانی باشگاه‌های آسیا را ارائه کرد که در بخشی از این نامه که به وضعیت لیگ تیراندازی ایران هم اشاره شده برگزاری لیگ های قهرمانی باشگاه ها را به عنوان یکی از مهم‌ترین فعالیت‌ها برای رشد و توسعه ورزش قهرمانی مهم قلمداد کرده اند.

پیشنهاد فدراسیون تیراندازی ایران واکنش مثبت رئیس کنفدراسیون تیراندازی آسیا را به همراه داشته است. به گونه‌ای که "شیخ سلمان آل‌صباح" صراحتا از این موضوع استقبال کرده و در نامه خود به رئیس فدراسیون تیراندازی ایران برگزاری این رقابتها را باعث افتخار و سرافرازی قلمداد کرده است . 

وی از این مسئله ابراز خوشحالی کرده است اگر قوانین و مقررات مربوط به مسابقات آسیا را برایمان ارسال کنید، کمیته فنی و کمیته داوران کنفدراسیون آسیا این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهند و گزارش آن را جهت تصمیم‌گیری نهایی به کمیته اجرایی کنفدراسیون ارسال می‌کنند.

کد مطلب 1097102

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