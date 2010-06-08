به گزارش خبرگزاری مهر، در این طرح کتابهایی در زمینه‌های ادبیات،‌تاریخ، روانشناسی، علوم و... در معرض دید عموم قرار می‌گیرد و افراد می‌توانند کتابهای بدون استفاده خود را که از نظر محتوایی و کیفیت ظاهری مناسب هستند با کتابهایی که کتابخانه بدین منظور فراهم کرده مبادله کنند.

در طرح مبادله کتاب که از سال 1384 در این کتابخانه آغاز شده و در سالهای اخیر هر شش ماه یکبار تکرار می‌شود تاکنون 5133 جلد کتاب شرکت داده شده که از این تعداد 1355 جلد خارج و 1909 جلد دریافت شده است.

شرکت در طرح مبادله کتاب برای عموم آزاد است و علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت 9 تا 14 (پنجشنبه‌ها 8 تا 11:30) به کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد به نشانی خیابان دکتر علی شریعتی، شماره 11 مراجعه کنند.