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۱۸ خرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۵۴

طرح مبادله کتاب در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برگزار می‌شود

طرح مبادله کتاب در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برگزار می‌شود

هجدهمین طرح مبادله کتاب در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد از 22 تا 27 خرداد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این طرح کتابهایی در زمینه‌های ادبیات،‌تاریخ، روانشناسی، علوم و... در معرض دید عموم قرار می‌گیرد و افراد می‌توانند کتابهای بدون استفاده خود را که از نظر محتوایی و کیفیت ظاهری مناسب هستند با کتابهایی که کتابخانه بدین منظور فراهم کرده مبادله کنند.

در طرح مبادله کتاب که از سال 1384 در این کتابخانه آغاز شده و در سالهای اخیر هر شش ماه یکبار تکرار می‌شود تاکنون 5133 جلد کتاب شرکت داده شده که از این تعداد 1355 جلد خارج و 1909 جلد دریافت شده است.

شرکت در طرح مبادله کتاب برای عموم آزاد است و علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت 9 تا 14 (پنجشنبه‌ها 8 تا 11:30) به کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد به نشانی خیابان دکتر علی شریعتی، شماره 11 مراجعه کنند.

کد مطلب 1097104

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