اهداف تشکل بسیج اساتید دانشگاه برای اعضای هیئت علمی تبیین نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، دکتر علی شماعی ظهر سه شنبه در نشست بسیج اساتید دانشگاه تربیت معلم در جمع خبرنگاران در خصوص ارتباط و تعامل بسیج اساتید دانشگاه تربیت معلم با مجموعه دانشگاه گفت: این رابطه یک رابطه بسیار خوب است، اما متاسفانه برای بسیاری از اعضای هیئت علمی اهداف بسیج اساتید به خوبی تبیین نشده است که مثلاً بسیج نیروی مردمی و مخلص الهی برای انجام کارهای بر زمین مانده تلاش می کند.

وی افزود: در نتیجه آنچنان که باید و شاید به این نهاد مردمی و انقلابی توجه کافی ندارند، لازم است با روشنگری، اهداف بسیج و مردمی بودن آن تشریح شود و جذب هر چه بیشتر اساتید در این تشکل مردمی بیشتر گردد و با یکدلی و وحدت و هماهنگی، مسائل و مشکلات جامعه به ویژه دانشگاهها که از اهمیت والایی برخوردار است بسیجی وار برطرف شود.

معاون فرهنگی بسیج اساتید دانشگاه تربیت معلم با اشاره به مسائل فرهنگی موجود در دانشگاه افزود: فرهنگ دارای ابعاد وسیع و عمیقی است و تمام سیاستها و کارهای دانشگاه امری فرهنگی است. سعادت دنیا و آخرت بشر در پیاده کردن اصول فرهنگ اسلامی و قرآنی است اما متاسفانه به دلیل اقداماتی که در گذشته در دانشگاهها انجام شده بیشتر فرهنگ غربی مورد توجه بوده است.

وی ادامه داد: در نتیجه می توان گفت یکی از رسالتهای بسیج اساتید، رواج فرهنگ الهی و قرآنی در دانشگاهها است که این امر از طریق اقدامات زیربنایی بر اساس فرهنگ قرآنی قابل اجرا است. به طوری که اگر سیاستها و برنامه های فرهنگی در چارچوب و ساختار فرهنگ قرآنی عملیاتی و اجرایی شود سعادت و پیشرفت جامعه تضمین خواهد شد.

شماعی یادآور شد: خوشبختانه قدم‌هایی در زمینه توسعه و زیرساخت‌های فرهنگی برداشته شده اما این برنامه‌ها بسیار اندک است و کار گسترده‌تر و عمیق‌تر را می طلبد.

وی ایجاد معاونت فرهنگی را در این راستا در وزارت علوم امر موثری ارزیابی کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم در ادامه خاطرنشان نمود: مدیران و نهادهای موجود در دانشگاه با اصول فرهنگ قرآنی آشنایی کافی ندارند و در نتیجه با توجه به ضعف در آشنایی با اهمیت مسائل فرهنگی و تاثیرگذاری آن نمی توانند نقش کارساز و موثری داشته باشند. البته برخی از مدیران در این زمینه تلاشهای خوبی انجام داده اند اما عدم هماهنگی و سیاست گذاریهای نامنسجم، نامشخص و بدون استمرار موجب شده که نقش و کارکرد نهادها و گروه‌های متعدد و متنوع در دانشگاه فعال، پویا و چشمگیر نباشد.

شماعی راه‌حل این مسئله را در آموزش اصول فرهنگ قرآنی و اسلامی که برگرفته از سیره ائمه معصومین باشد از طریق برنامه‌ریزی‌های منسجم فرهنگی برای فعال کردن هر چه بیشتر مجموعه نهادها و گروه‌های دانشگاهی بسیار ضروری دانست.

معاون فرهنگی بسیج اساتید دانشگاه تربیت معلم در ادامه عملکرد رئیس این دانشگاه را در بخش فرهنگی خوب ارزیابی و در این زمینه تصریح کرد: کار فرهنگی کاری گسترده و ظریف است و رئیس دانشگاه در مسائل فرهنگی نقش یک سکاندار را ایفا می کند و دیگران باید با وی هماهنگ باشند.

وی به نبود روحیه جمعی در جامعه ما اشاره کرد و با انتقاد از نبود این روحیه گفت: نداشتن روحیه کار جمعی خود یک معضل است که باید با فرهنگ سازی و مشارکت و همکاری همه دانشگاهیان حل شود.

شمایی در خاتمه، راه حل این مسئله را ایجاد تغییرات و اصلاحاتی در رسانه‌های گروهی به ویژه صدا و سیما، آموزش خانواده، مهدکودک‌ها و آموزش و پرورش دانست و گفت: متاسفانه این زیربناها مورد بی مهری و بی توجهی قرار گرفته است و باید اولویت سرمایه گذاری فرهنگی از مدارس ابتدایی تا دبیرستان به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.



در نتیجه آنچنان که باید و شاید به این نهاد مردمی و انقلابی توجه کافی ندارند. لازم است با روشنگری، اهداف بسیج و مردمی بودن آن تشریح گردد و جذب هر چه بیشتر اساتید در این تشکل مردمی بیشتر شود.