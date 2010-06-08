بازداشت 65 فروشنده تجهیزات تقلب / داستان موش و ماهی در کنکور چینیها!

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش وزارت علوم چین حدود 9.57 میلیون داوطلب در این آزمون برای دستیابی به 6.57 میلیون جایگاه در دانشگاهها و کالجهای چین با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. با وجود اینکه دسترسی به آموزش عالی به صورت فزاینده ای برای دانش آموزان چینی فراهم آمده است آزمون ورودی به دانشگاه یا Gaokao نقش حیاتی خود برای ورود دانش آموزان به تحصیلات عالی را حفظ کرده است.

شهرهای مختلف در چین برای تخفیف دادن عوامل مختل کننده آرامش و تمرکز داوطلبان اقدامات گسترده ای از قبیل کاهش صدای محیط و کاهش ترافیک انجام داده اند تا داوطلبان برای حضور در یکی از تعیین کننده ترین لحظات زندگی شان با مشکلی مواجه نشوند. حتی برخی از ایالات چین مراکز اینترنتی یا کافی نت های خود را تا پایان این آزمون تعطیل کرده اند.

با این همه بر خلاف آزمونهای سالهای گذشته داوطلبان در این سال با توجه به اینکه ثبت نام در این آزمون 650 هزار نفر کاهش داشته است، شانس بیشتری برای قبولی در دانشگاهها دارند.

تقلب و اقدامات امنیتی در آزمون ورودی دانشگاه های چین

پس از وقوع حادثه ای که در یکی از مدارس چین منجر به مرگ 17 نفر و مجروح شدن تعدادی دیگر شد، اقدامات امنیتی برای انجام این آزمون شدت بیشتری به خود گرفته است. نیروهای امنیتی و نیروهای پلیس در سرتاسر پکن به چشم می خورند که مسیرهای منتهی به جلسات برگزاری آزمون را تحت نظر گرفته اند. در عین حال برخی از مدارسی که برگزارکننده این آزمون هستند تجهیزات ردیاب فلز را در ورودی ساختمان کار گذاشته اند تا علاوه بر ردیابی اجسام فلزی خطرناک، تلفنهای همراهی که برای تقلب از آنها استفاده خواهد شد نیز ردیابی شوند.

بازداشت 64 نفر به اتهام فروش تجهیزات پیشرفته برای تقلب

این افزایش کنترل بر تقلب باعث شده است برخی داوطلبان از شیوه های پیشرفته تری از قبیل هد ستهای بی سیم و بلوتوث دار برای تقلب کردن استفاده کنند که برخی از این تجهیزات ابزار مورد نیاز شخصیت سری فیلمهای جیمز باند را به یاد می آورد. در این راستا 64 نفر به اتهام فروش تجهیزات پیشرفته برای تقلب طی هفته گذشته دستگیر شده اند. هد ست های بلوتوث دار، خودکارها و ساعتهای اسکنردار و خودکارها و ساعتهای فرستنده سیگنال از جمله این تجهیزات بوده اند. دوربینهای مدار بسته کوچک و ردیابهای سیگنالی نیز برای جلوگیری و کنترل تقلبهای رایج در سالنهای آزمون کار گذاشته شده اند.

از دیگر بخشهای جالب توجه این آزمون مهم بخش مقاله نویسی آن است که در قسمتی از آن از داوطلبان خواسته می شود متناسب با موضوع ارائه شده مقاله ای بنویسند و در قسمتی دیگر داوطلبان به صورت آزادانه مقاله ای متناسب با موضوع دلخواه خود خواهند نوشت. نکته جالب توجه موضوعاتی است که به داوطلبان پیشنهاد می شود و معمولا مایه سرگرمی مراقبان آزمون است. برای مثال یکی از موضوعاتی که برای مقاله در آزمون سال جاری ارائه شده از چنین عنوانی برخوردار است: " چرا وقتی ماهی ها برای خوردن وجود دارند، باید به دنبال موشها بدویم؟"