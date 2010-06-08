امکان تاکسیدرمی حیوانات در قم فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، زهرا ساده خو ظهر سهشنبه در جلسه هم اندیشی اداره کل حفاظت محیط زیست استان با سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی اظهار داشت: دیگر لازم نیست پرندگانی که به علت حوادث مختلف کشته میشوند برای تاکسیدرمی به خارج از استان فرستاده شوند چرا که انجمن ما توان این کار را دارد.
وی افزود: حتی برای برخی مدارس استان آموزشهایی را در این زمینه ارائه کردهایم و حتی میتوانیم فعالیتهایی از این قبیل را ادامه دهیم.
دولت سمنها را رها کرده است
نرگس شم آبادی دبیر انجمن دانشگاهیان دوستدار طبیعت نیز در ادامه این نشست گفت: به نظر میرسد دولت سمنها را رها کرده است و حتی سادهترین امکان لازم برای سازمانهای مردم نهاد که مکان میباشد را از آنها دریغ میکند و حتی اداره کل نیز علی رغم اصرارهای ما هیچ کمکی نمیکند.
کارشناسان موارد تخلف را نادیده میگیرند
دبیر انجمن حریم سبز نیز خاطر نشان کرد: بعضی مشکلات مثل مجوز ارزیابی وجود دارد که به راحتی میتوان آنها را حل کرد ولی نمیدانیم چرا به طول می انجامد.
زهرا موسوی با بیان این که برخی کارشناسان موارد تخلف را نادیده میگیرند ادامه داد: البته این مشکل در تمام کشور وجود دارد ولی متأسفانه بعضی مأمورین به تخلف معروف شدهاند.
وی افزود: به نظر میرسد انگیزه این کارکنان باید تقویت شود و یا با جلساتی علاقه آنها به محیط زیست بیشتر گردد.
موسوی مشکل دیگر این اداره کل را ضعیف بودن ارتباط با گروههای مردمی دانست و گفت: حداقل ماهی یک بار زمانی را برای دیدار با دبیران سمن ها در نظر بگیرید تا از ظرفیت دوستان بیشتر استفاده شود.
مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان نیز در خصوص نیاز سمنها به مکان گفت: ما در ساختمان فعلی حتی برای امور و کارمندان خودمان دچار مشکل هستیم ولی با این حال اگر طرح ویژهای داشته باشید حاضر به همکاری هستیم و به زودی موزه تاریخ طبیعی را در اختیار سمنها قرار دهیم تا در هفته یک روز از فضای آن استفاده کنند.
علیرضا نجیمی با تشکر از دبیران انجمنها خاطر نشان کرد: سلامت اداری یکی از ارکان اصلی است که اگر محیا نباشد هیچ کاری از پیش نمیرود و من از تمامی دوستان تقاضا میکنم در صورتی که اسنادی دارند ارائه کنند تا با متخلفین برخورد شود.
وی با اشاره به علاقه خود به سمنها افزود: از این به بعد در انتهای هر فصل روزی را در اختیار سمنها قرار میدهیم تا هم رابطه جدیتر شود هم مشکلات با سرعت بیشتری حل گردد.
قم - خبرگزاری مهر: دبیر انجمن بهسازی محیط کیان از توانایی این سازمان مردم نهاد در انجام تاکسیدرمی حیوانات خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، زهرا ساده خو ظهر سهشنبه در جلسه هم اندیشی اداره کل حفاظت محیط زیست استان با سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی اظهار داشت: دیگر لازم نیست پرندگانی که به علت حوادث مختلف کشته میشوند برای تاکسیدرمی به خارج از استان فرستاده شوند چرا که انجمن ما توان این کار را دارد.
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