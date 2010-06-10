۲۰ خرداد ۱۳۸۹، ۹:۲۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مناسب سازی 70 درصد ایستگاههای مترو تهران برای تردد معلولان

مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران با بیان اینکه 70 درصد ایستگاههای مترو پایتخت برای تردد معلولان مناسب سازی شده گفت: در حال حاضر مترو تهران به لحاظ مناسب سازی تردد نسبت به بسیاری از کشورهای جهان در سطح بالاتری قرار دارد.

جعفر ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اظهارت سرپرست سازمان بهزیستی مبنی بر مناسب نبودن وضعیت ورودی ایستگاههای مترو تهران برای دسترسی معلولان افزود: تقریبا تمام ایستگاههای مترو تهران به تجهیزاتی مانند پله برقی و آسانسور مجهز هستند که این امکانات دسترسی معلولان را به مترو میسر می کند.

وی ادامه داد: در 70 درصد  ایستگاههای مترو تهران اصول مناسب سازی رعایت شده و مسافران با آسانسور از سطح خیابان به مترو دسترسی پیدا می کنند.

مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی تهران گفت: برخی از اقدامات به منظور مناسب سازی مترو برای معلولان برعهده شهرداری است زیرا برای این کار باید بخشی از پیاده روها تصرف شود که این اقدام نیز در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر تنها یک یا دو مترو در تهران وجود دارد که دارای پله برقی یا آسانسور نیستند که در  صورت اعلام نیاز شهروندان این تجهیرات در این ایستگاهها نیز نصب می شود.

ربیعی گفت: در صورت درخواست مردم شهرداری و متروی تهران در اسرع وقت اقدام به مناسب سازی مکانهای پیشنهادی مردم می کنند.

وی با بیان اینکه در هیچ نقطه ای از دنیا تمام ایستگاههای مترو به پله برقی و آسانسور مجهز نیستند تصریح کرد: در تمام کشورها ایستگاههای مترو تنها یکی از این امکانات را دارا هستند در حالی که در بیشتر ایستگاههای متروی تهران پله برقی و آسانسور نصب شده است.

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران ادامه داد: متروی تهران نسبت به بسیاری از متروهای دنیا از وضعیت قابل قبول تری در زمینه مناسب سازی برخوردار است.

