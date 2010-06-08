مواضع اخیر مدودف دور از انتظار بود / روسیه درصدد امتیاز گیری از غرب است

غلامرضا کرمی رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اظهارات اخیر مدودوف رئیس جمهور روسیه در سفر به آلمان، مبنی بر اینکه اعمال تحریم ها علیه ایران قطعی است، اظهار داشت: مواضع اخیر رئیس جمهور روسیه با توجه به همسایگی و حسن همجواری و نقشی که جمهوری اسلامی ایران در منطقه ای که روسیه هم در آن می باشد دور از انتظار است.

نماینده کرمان افزود: روس ها در گذشته هم در مسئله هسته ای ایران به گونه ای عمل کرده اند که بیشتر به دنبال منافع خود بوده اند و سخنان و مواضع اخیر مدودوف در راستای تامین منافع روسیه در ارتباط با غرب و تعاملات دو جانبه میان آنهاست و روسها با این اظهارات سعی در گرفتن امتیاز از غربی ها دارند.

رئیس کمیته دفاعی مجلس درخصوص لزوم کاهش سطح روابط ایران با روسیه با توجه به اظهارات مدودوف رئیس جمهور روسیه ، عنوان کرد: در شرایط فعلی فکر نمی کنم چنین تصمیمی اتخاذ شود.

وی با اشاره به همکاری های میان ایران و روسیه به خصوص همکاری روس ها در راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر، تصریح کرد: روسیه باید به رابطه با ایران در زمینه های مختلف ازجمله مشارکت آنها در اتمام پروژه نیروگاه اتمی بوشهر علیرغم طولانی شدن زمان پایان این پروژه توجه داشته باشد و این ارتباط را حفظ کند.

این نماینده مجلس همچنین گفت: روسیه باید تعامل با ایران را افزایش دهد چرا که این افزایش تعامل و همکاری ها به نفع این کشور است و روسها نباید فرصت همکاری با ایران را به آسانی از دست بدهند.

کرمی خاطر نشان کرد: درشرایط فعلی باید به همین منوال به رابطه با روسیه ادامه دهیم اما اگر روسیه روش برخورد خود با ایران را اصلاح نکند زمان برای اتخاذ تصمیم دیگر در اختیار خواهد بود.