40 هزار صنعتگر در حوزه صنایع دستی استان بوشهر اشتغال دارند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، احمد دهاز بعد ازظهر سه شنبه به مناسبت هفته صنایع دستی در نشستی خبری با خبرنگاران افزود: باید صادرات و درآمد حاصل از فروش صنایع دستی جایگزین درآمدهای نفتی کشور شود.

وی اظهار داشت: همه ساله و با فرارسیدن روز جهانی صنایع دستی، برنامه های ویژه ای در کشور برگزار می شود که به تبع آن استان بوشهر نیز برنامه های خاصی را مد نظر قرار داده است.

دهاز با بیان اینکه در کشور ما از هفدهم تا 23 خردادماه، هفته صنایع دستی نامگذاری شده است، اظهار داشت: از ابتدای هفته صنایع دستی تاکنون برنامه های ویژه ای در سطح استان انجام شده است که از مهمترین آنها می توان به برگزاری مسابقه «عفاف و حجاب» بین بانوان هنرمند شاغل در حوزه صنایع دستی استان اشاره کرد.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اشاره به تأثیر هنر در جامعه افزود: اعتقاد داریم تمامی مسایل فرهنگی را می توان با زبان هنر به مخاطبان معرفی کرد و یکی از بهترین شیوه های تبلیغ فرهنگ حجاب و عفاف، استفاده از زبان بین المللی هنر است.

دهاز با اشاره به بازدید مسئولان از خانواده های فعال شهداء در حوزه صنایع دستی اظهار داشت: در این هفته از برخی خانواده های فعال شهدا، رزمندگان و ایثارگران در عرصه صنایع دستی استان بازدید و از زحمات آنان قدردانی شد.

این مقام مسئول با بیان اینکه در روز صنایع دستی نشستی تخصصی با مدیران عامل اتحادیه ها و تعاونی های این صنعت برگزار خواهد شد، افزود: در این روز با نشستی که با مدیران عامل اتحادیه ها، تعاونی ها و NGO ها خواهیم داشت، راهکارهای توسعه و ترویج صنایع دستی و همچنین آموزش و اشتغال پایدار مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

دهاز در خصوص حمایت از علاقمندان به فراگیری هنر صنایع دستی در استان نیز اظهار داشت: اعتبارات خاصی برای علاقمندان و کلیه کسانی که درصدد ایجاد شغل در حوزه صنایع دستی هستند تخصیص داده اند تا از این اعتبارات آموزش های لازم را به صورت رایگان دریافت کنند.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در خصوص حضور صنعتگران صنایع دستی در نمایشگاه های مختلف کشور نیز گفت: طی هفته یاد شده نمایشگاهی در کاروانسرای خانات تهران برگزار شده که صنعتگران فعال استان بوشهر در زمینه های گلیم بافی، عبا بافی، حصیر بافی، گبه بافی و دریایی به این نمایشگاه اعزام شدند.