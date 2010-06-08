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۱۸ خرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۲۳

"سلاخ خانه شماره 5" بررسی می‌شود

رمان "سلاخ خانه شماره 5" اثر کورت ونه گات یکشنبه 23 خرداد در فرهنگسرای پایداری نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در نوزدهمین جلسه از سلسله نشستهای "در جستجوی خاطره آفتاب" ویژه بازخوانی انتقادی ادبیات پایداری ایران و جهان  جواد جزینی از منتقدان و  نویسندگان ادبیات داستانی معاصر این رمان را ارزیابی می‌کند.

تاکنون هجده کتاب  در سلسله جلسات "در جستجوی خاطره آفتاب" مورد بررسی قرار گرفته که از جمله آنها می توان به کتابهایی چون زمستان 62، حیات خلوت، شطرنج با ماشین قیامت، گنجشکها بهشت را می‌فهمند، زمین سوخته، در غرب خبری نیست، فال خون، قطار 57، دشتبان و جنگی که بود، جاده فلاندر و گرینگوی پیر اشاره کرد.

"سلاخ خانه شماره 5" با ترجمه علی اصغر بهرامی از سوی انتشارات روشنگران و مطالعات زنان منتشرشده است.

نشست نقد کتاب "سلاخ خانه شماره 5" ساعت 17 تا 18:30 در فرهنگسرای پایداری به نشانی پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری، میدان قبا  برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 1097237

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