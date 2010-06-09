به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام از نامزدهای فدراسیون شنا درحالی چهارشنبه گذشته 10 خرداد به پایان رسید که در مهلت تعیین شده 7 نفر با تکمیل فرم ثبت نام و ارائه مدارک مورد نیاز آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات این فدراسیون اعلام کردند.

در این میان فدراسیون شنا با این استدلال که مدارک تحصیلی هدایت الله کوثری کیا قائم مقام باشگاه مقاومت مورد تایید نیست، از ثبت نام وی خودداری کرد.

هدایت الله کوثری‌کیا در این باره به خبرنگار مهر گفت: بنده دارای مدرک تحصیلی نظامی از دانشگاه امام حسین (ع) هستم و این مدرک مورد تایید سپاه پاسداران است ولی تعجب می کنم چطور مسئولان فدراسیون شنا این مدرک را مجاز نمی دانند. در صورت معادل سازی، این مدرک (فوق دیپلم) به لحاظ اعتباری معادل لیسانس تحصیلات آکادمیک محسوب می شود.

کوثری کیا اضافه کرد: فقط برای یادآوری و تذکر به آقایان متذکر می شوم در حال حاضر مدیران برخی از فدراسیون های ورزشی با مدرک تحصیلی مشابه بنده در انتخابات شرکت کرده اند.

انتخابات فدراسیون شنا قرار است 30 تیرماه برگزار شود.