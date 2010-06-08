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۱۸ خرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۰۳

فیاضی خبر داد:

اختصاص یک میلیارد ریال برای اسکان فرهنگیان مازندران

اختصاص یک میلیارد ریال برای اسکان فرهنگیان مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: یک میلیارد تومان برای اسکان فرهنگیان استان در سال جاری اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد اسکان فرهنگیان مازندران در ساری افزود:  طرح اسکان فرهنگیان در مازندران از اول تیرماه جاری به مرحله اجرا در می آید . 

وی خاطر نشان کرد: آموزش و پرورش مازندران در رزرو اینترنتی اسکان فرهنگیان در کشور جزو استان های برتر است.

وی گفت: ستاد اسکان امر مهمی در حوزه رفاه و منزلت معلمان است و عملکرد آن در نوروز 89  موجب رضایتمندی وزیر محترم بوده است.
 
فیاضی تحکیم پایه های این ستاد را برای ارائه خدمات موثر به معلمان مهم دانست و گفت : هماهنگ با سایر نقاط کشور ، کار اسکان فرهنگیان در مازندران به صورت اینترنتی انجام می شود.
 
فیاضی به خرید 80  دستگاه تلویزیون اشاره کرد و گفت : تابستان امسال 100 میلیون تومان برای خرید تجهیزات در مدارس ستاد اسکان اختصاص یافت.
 
وی تصریح کرد:از طریق سازمان گردشگری استان 50 میلیون تومان به منظور احداث حمام در مدارس ستاد اسکان در نظر گرفته شده است.
 
مدیر کل آموزش و پرورش مازندران گفت : تابستان امسال 371 مدرسه آماده پذیرایی از میهمانان فرهنگی در استان است.
 
 
کد مطلب 1097269

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