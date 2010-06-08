اختصاص یک میلیارد ریال برای اسکان فرهنگیان مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد اسکان فرهنگیان مازندران در ساری افزود: طرح اسکان فرهنگیان در مازندران از اول تیرماه جاری به مرحله اجرا در می آید .

وی خاطر نشان کرد: آموزش و پرورش مازندران در رزرو اینترنتی اسکان فرهنگیان در کشور جزو استان های برتر است.

وی گفت: ستاد اسکان امر مهمی در حوزه رفاه و منزلت معلمان است و عملکرد آن در نوروز 89 موجب رضایتمندی وزیر محترم بوده است.

فیاضی تحکیم پایه های این ستاد را برای ارائه خدمات موثر به معلمان مهم دانست و گفت : هماهنگ با سایر نقاط کشور ، کار اسکان فرهنگیان در مازندران به صورت اینترنتی انجام می شود.

فیاضی به خرید 80 دستگاه تلویزیون اشاره کرد و گفت : تابستان امسال 100 میلیون تومان برای خرید تجهیزات در مدارس ستاد اسکان اختصاص یافت.

وی تصریح کرد:از طریق سازمان گردشگری استان 50 میلیون تومان به منظور احداث حمام در مدارس ستاد اسکان در نظر گرفته شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران گفت : تابستان امسال 371 مدرسه آماده پذیرایی از میهمانان فرهنگی در استان است.



