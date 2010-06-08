آمادگی مجلس برای اعزام هیئت پارلمانی حامل کمک های انسان دوستانه به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر،علاءالدین بروجردی در این دیدار با اشاره به تحولات جاری منطقه، ضرورت ارسال کمک ها و حمایت های همه جانبه کشور های اسلامی برای یاری رساندن به مردم تحت ستم فلسطین بویژه غزه را خاطرنشان کرد و افزود: امروز اولویت اصلی شکستن محاصره غزه و ارسال کمک های انسان دوستانه برای مردم این منطقه است.

وی در ادامه اوضاع کنونی غزه را تراژدی بزرگ انسانی خواند که باید همه ملت های آزاده جهان به کمک آنها بشتابند.

بروجردی اقدام رژیم صهیونیستی در حمله به کاروان آزادی را ، جنگیدن با افکار عمومی ملت ها و وجدان های بیدار بشری دانست و افزود: کارنامه این رژیم جعلی، انباشته از این قبیل جنایتها و اقدامات ضد انسانی است.

وی با بیان اینکه افکار عمومی دنیا نگران اوضاع غزه می باشد بر نقش و مسئولیت مهم مصر در ارسال کمک های انسان دوستانه به نوار زه تاکید کرد.

در ادامه این ملاقات، علاءالدین محمد یوسف نیز ضمن محکوم کردن حمله رژیم صهیونیستی به کاروان آزادی گفت: باید به رژیم اشغالگر قدس برای پایان دادن به اقدامات غیرانسانی خود فشار آورد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران جایگاه مهمی در تحولات منطقه دارد، ابراز امیدواری کرد : فصل جدیدی از مناسبات فی مابین ایران و مصر آغاز شود.

وی در ادامه با اشاره بر نقش مهم پارلمانها در تحکیم مناسبات فی مابین، بر ضرورت تبادل هیئت های پارلمانی میان مجالس دو کشور تاکید کرد.